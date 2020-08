UOB convocará huelga de profesores el 14 de septiembre "si Educación no rectifica"

El sindicato UOB pone fecha a su amenaza de huelga de profesores "si Educación no rectifica": el lunes 14 de septiembre.

El curso 2020-2021 empezará en Balears el jueves 10 de septiembre, y de momento la Conselleria sigue apostando por un escenario de máxima presencialidad (aunque los centros también han elaborado planes para un escenario con más medidas restrictivas y para otro de confinamiento total).

La agrupación sindical exige a la conselleria de Educación que aporte "los espacios y docentes necesarios para garantizar la distancia de seguridad sanitaria". Anuncia que también llamará a los profesores a movilizarse los primeros días de septiembre y no descarta hacer más días de huelga "si la situación no mejora o empeora". UOB propondrá a la Junta de Personal Docente no Universitario que se sumen las otras fuerzas sindicales.

A las reivindicaciones que ya ha hecho públicas, UOB añade, la reclamación de pruebas PCR para la comunidad educativa, como mínimo a los trabajadores, como asegura que sí se llevan a cabo otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Andalucía. Exige también que se dote a los centros que lo soliciten de termómetros de infrarrojos para controlar la temperatura de los alumnos cuando entren y la distribución de mascarillas transparentes para facilitar la comunicación entre docentes y alumnas.

UOB considera que los centros educativos de las Baleares serán "un foco de propagación del virus" si no hay distancia de seguridad. Cree además que las probabilidades de brotes y contagios son más altas que en otros territorios dado el elevado número de alumnos por aula que en las escuelas insulares, "cosa que podría llevar a un nuevo confinamiento general con las correspondientes consecuencias sanitarias y económicas", advierte el sindicato.

La conselleria de Educación anunció la semana pasada que, junto con la conselleria de Salud, se estudiará la adopción de medidas extraordinarias si siguen aumentando los casos de contagios, pero no se ha especificado a partir de qué número de positivos se aplicarían estas medidas adicionales o en qué consistirían éstas.