Litha Otero: "Ojalá la imagen de la enfermera deje de estar a la sombra del médico"

La mallorquina Litha Otero (Oviedo, 1971) es enfermera pediátrica con años de ejercicio en Urgencias y en la UCI de neonatos de Son Dureta, además del hospital de Inca. Desde 2007 se dedica "íntegramente a defender a las trabajadoras" como secretaria de organización del sindicato SATSE.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Se ha sentido aplaudida?"

—Hemos notado el reconocimiento social y ha sido una sorpresa, porque históricamente no hemos tenido esa valoración. A la enfermera le cuesta mucho ser apreciada.

—¿Por qué habría de costarle más que a otros?

—Porque es una profesión muy estigmatizada, muy feminizada, castigada con la imagen de que está siempre a la sombra de otros colectivos, como los médicos.

—¿Con la pandemia ya no son subordinadas?

—Ojalá la imagen de la enfermera haya dejado de estar a la sombra del médico, pero queda un largo camino para que se nos considere una profesión autónoma.

—Una profesión autónoma exige principios autónomos.

—Somos cuidadores de la salud, a ver si la sociedad nos ve como profesionales cercanos y que sabemos adaptarnos, lo acabamos de demostrar en la pandemia.

—Las enfermeras han sido mejor atendidas que los médicos.

—Qué bien. Creo que sí a nivel social, pero no a nivel de derechos durante la pandemia por parte de la Administración, que nos ha anulado permisos y conciliaciones.

—Ya mandan en Mallorca más que los médicos.

—Tenemos la suerte de que haya enfermeras con responsabilidad de gestión en puestos clave, como la consellera o la gerente de Inca, y de que lo hagan bastante bien.

—Dejémoslo en que ocupan los cargos.

—Bajo nuestro prisma es muy interesante, porque no es lo mismo hablar con alguien que sabe perfectamente lo que le estás pidiendo. Antes era difícil transmitirlo.

—¿El Govern les ha callado con el plus de la carrera profesional?

—Un plus que tendría que haberse legislado hace mucho tiempo. Si Enfermería ve algo injusto, lo va a pedir a través de nosotros como sus representantes legales. No nos hemos callado durante la pandemia.

—¿Se dice enfermera o enfermero?

—Me gusta hablar de Enfermería, que lo abarca todo. Yo soy enfermera y mi compañero es enfermero.

—¿Cuánto es lo más cerca que ha estado del virus?

—No lo he sufrido en familiares o amigos, pero he estado muy cerca de la enfermería a todos los niveles durante mañana, tarde y noche, elaborando un informe diario.

—¿Ha sido una guerra?

—No lo ha sido, pero se ha vivido como una guerra. Nos hemos tenido que ajustar a una situación nueva, con una carencia de material no tan profunda como en Madrid o Cataluña.

—¿La protección con bolsas de basura llegará a los tribunales?

—Es un asunto que llegará a los tribunales. Se ha denunciado a Inspección, y seguirá hacia arriba. Hace muchos años que discutíamos con Prevención, porque no estábamos preparados. Ha quedado demostrado.

—¿Los vecinos de los sanitarios estaban recelosos?

—¿Si tenían miedo? Sí. Las enfermeras tenían que dejar a sus hijos sin escuela en casa, y había canguros que se negaban "porque perdona, pero tengo miedo de que me contagies".

—Profesional sanitario, trabajo asegurado.

—En Balears la gente tiene el puesto asegurado al acabar la carrera. De hecho, está todo el mundo trabajando, incluso los estudiantes. Es una gran opción profesional.

—¿Los que no han salido del despacho también han de cobrar el plus del coronavirus?

—Ha de cobrarlo todo aquel directamente implicado con la pandemia.

—¿Ha rechazado el premio Príncipe de Asturias?

—No. Es un reconocimiento más y hay que aceptar los regalos cuando estás de acuerdo con ellos.

—¿Fernando Simón es el hombre ideal?

—Es un epidemiólogo que maneja datos de forma clara. Ha sido muy transparente a diario y ha ejecutado su papel correctamente. No sé qué hubiera pasado con un político en ese puesto.

—Suena extraño cerrar camas entre dos pandemias.

—No tiene sentido cerrar las camas públicas para dotar a los centros privados, cuando sabes además que los médicos de la pública son los mismos de la privada. Eso no ocurre con las enfermeras, que solo trabajan en un sitio.

—¿Esto es lo peor que podía pasarnos?

—Puede haber situaciones mas graves, lo importante es que nos pillen preparados. Y las enfermeras lo vamos a dar todo.

—¿Estarán recuperadas en caso de rebrote?

—Cuesta hablar del futuro. A día de hoy, las enfermeras están cansadas, necesitan vacaciones y desconectar.