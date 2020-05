Ozono y arcos de nebulización, las falsas soluciones contra el Covid-19

Ni el ozono elimina el coronavirus de las superficies ni los arcos de nebulización tienen el menor efecto desinfectante contra el Covid-19, aunque se presenten como ingeniosas y eficaces soluciones para tiempos de pandemia.

Ante el aumento de la oferta de servicios de desinfección ocasionado por el Sars-CoV-2, la conselleria de Salud advierte a la población de que actualmente no existe ningún producto biocida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las personas, que el ozono no está incluido en el listado de productos virucidas y que sólo pueden realizar tratamientos de desinfección a terceros las empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB) para la desinfección de superficies (TP2 y TP4).

En este sentido, el servicio de Seguridad Ambiental de Salud Pública subraya que la limpieza y desinfección de las superficies es fundamental para prevenir el contagio, mitigar la expansión del virus y contener la propagación de la enfermedad del Covid-19.

No obstante, añade, que ante esta situación se está detectando la proliferación de varios sistemas de desinfección (túneles y arcos desinfectantes,) que utilizan biocidas para usos no autorizados, así como biocidas cuya eficacia virucida no está demostrada y no están autorizados ni registrados en nuestro país.

Los productos biocidas desinfectantes, que han demostrado una eficacia virucida están contemplados en el listado de productos virucidas registrados que el Ministerio de Sanidad actualiza periódicamente.

En él figuran biocidas para uso ambiental (TP2), para uso en la industria alimentaria (TP4) y para su uso en la higiene humana (TP1). Además de esos productos, el Servicio de Salud Ambiental destaca que la lejía es un desinfectante muy recomendable. Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1% (dilución de 1:50 de una lejía con concentración de 50 gr/litro preparada recientemente), así como con alcohol etílico al 62-71%.

Detalla que cuando se evalúa un biocida para su autorización, además de los datos toxicológicos, ecotoxicológicos y físico-químicos del biocida, se necesita toda la información relativa a usos, concentraciones, datos de exposición, eficacia para el uso previsto, etc. Con toda esta información se realiza la evaluación de riesgo correspondiente para autorizar la sustancia y el uso solicitado.

En este sentido, actualmente no existe ningún producto biocida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las personas. Por tanto, esta técnica de aplicación, que se anuncia en los denominados túneles o arcos de desinfección, de ningún modo puede ser utilizada sobre las personas.

En el listado de productos virucidas no está incluido el ozono dado que actualmente se está evaluando por la Unión Europea y por tanto se desconocen las dosis necesarias para garantizar la eficacia frente al coronavirus, así como los efectos que estas dosis pueda provocar en la salud.

Por todo ello y ante la proliferación en el mercado de variados dispositivos productores de ozono, Salud Pública recuerda que no se pueded aplicar en presencia de personas y los aplicadores deben contar equipos de protección. Además, la sustancia puede producir efectos adversos, como dañar las vías respiratorias, la piel, los ojos y reaccionar con sustancias inflamables.