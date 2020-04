El sindicato médico se siente "menospreciado" por Salud Pública

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) remitió ayer un escrito a la directora de Salud Pública, Maria Antònia Font, para expresar su "profundo malestar" por sus declaraciones sobre el material sanitario, que recibieron con "menosprecio".

En una nota, el sindicato explicó que Font declaró en un medio que no le constaba que el personal sanitario esté realizando asistencia a pacientes respiratorios sospechosos de Covid-19 con bolsas de basura, gafas recicladas, mascarillas no homologadas... "No es posible que la directora general de Salud Pública desconozca lo que, a día de hoy, todo el mundo sabe que está ocurriendo: que los profesionales sanitarios están trabajando sin medidas de protección básicas ante el coronavirus", indicaron desde Simebal.

Por ello, el sindicato médico exigió "recursos y protección adecuada" para los profesionales. "A pesar de querer minimizar con sus declaraciones la gravedad de lo que está sucediendo, miles de profesionales están exponiéndose sin el material de protección adecuado", reiteró Simebal, que ya el lunes alzó la voz para denunciar la falta de material de protección.