600.000 mascarillas compradas por el Govern llegan a Baleares

Un cargamento de siete toneladas de material sanitario con 600.000 mascarillas ha llegado a Baleares. Se tratan de 500.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2 compradas por el Govern que se han descargado esta madrugada al aeropuerto de Son Sant Joan.



El Govern ha informado a través de sus redes sociales de la llegada de este lote, que se destinará a "cubrir las necesidades de los profesionales sanitarios y sociasanitarios" ante el coronavirus. Este material se suma a los lotes recibidos anteriormente, como las 50.000 mascarillas repartidas por el Gobierno central.





Gràcies i més gràcies als equips sanitaris i sociosanitaris per la feina que fan a cada centre de les Illes dia rere dia per aturar aquest virus i per cuidar sempre de la nostra gent. pic.twitter.com/A1T6MaK1th