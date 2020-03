Miquel Alcañiz, coach-mentor, formador y conferenciante: "Es necesario que el empresario sepa potenciar el talento existente en sus equipos"

­Las empresas tienen que enfrentarse al denominado entorno Vuca (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad). Por eso es imprescindible desarrollar habilidades ágiles para conseguir equipos de alto rendimiento. El coach-mentor y formador, Miquel Alcañiz, ofrecerá las claves para conseguirlas en el curso que impartirá el próximo 22 de abril en el Club Diario de Mallorca en el marco de BusinessDMallorca, el exclusivo foro para empresas y ejecutivos de este rotativo.

P ¿Cómo definiría el entorno VUCA al que se enfrentan los empresarios en la actualidad?

R El mundo VUCA en el que estamos sumergidos es altamente complejo. Los cambios que afectan nuestra sociedad en todos sus ámbitos (sociales, económicos, tecnológicos) son de implantación extremadamente rápida, son absolutamente drásticos y en una alta proporción impredecibles. Por ello el proceso de adaptación y evolución que deben realizar las organizaciones es muy complejo y debe ser rápido y global.

P ¿Qué habilidades que les conduzcan al éxito lograrán los directivos que realicen este curso?

R Conseguir que nuestras organizaciones sean flexibles y ágiles será sin duda uno de los aprendizajes que los participantes incorporarán. Para ello es necesario un replanteamiento de qué rol debemos desarrollar y cómo debemos relacionarnos con nuestros equipos. Desaprender para incorporar nuevas habilidades será otro de los pilares que construiremos.

P Aboga por un cambio en las habilidades sociales de los responsables de las empresas. ¿En qué sentido?

R Cada vez más las soft skills están más valoradas en los procesos de selección de talento. Y eso es debido a que el individualismo ha dejado de ser una opción. Ahora es necesario que el directivo y el empresario sepan potenciar todo el talento existente en sus equipos. En la actualidad, ya no podemos ejercer nuestra asertividad sin empatía. Debemos estimular la motivación de nuestros empleados para conseguir disponer de una visión lo más amplia posible.

P La revolución tecnológica provoca cambios rápidos y continuos. ¿Considera que las empresas están preparadas para afrontar esa situación y por qué?

R Creo que las empresas están realizando grandes esfuerzos en la adopción de las nuevas tecnologías, adaptándolas a su modelo de negocio. Pero están muy lejos de la toma de conciencia de que las estructuras y formas de hacer que funcionaron en el siglo XX ya no sirven para el siglo XXI. En el mundo de la Inteligencia Artificial y la Robótica, o nuestra empresa crea valor añadido o tendrá serios problemas de supervivencia.

P ¿Cuáles son los principales errores que cometen los ejecutivos que les llevan al fracaso?

R Algunos de ellos son que no sabemos movernos de lo ya conocido. El día a día no nos deja tiempo para levantar la vista, ver el horizonte y pensar hacia dónde quieres que se dirija tu empresa. No podemos echar siempre las culpas a otros o al entorno. Debemos saber confiar y delegar la responsabilidad en otros. Potenciar el talento de cada persona en la organización lleva a generar innovación y creatividad.

P En su opinión, ¿cómo debería ser el empresario ideal para sacar el máximo rendimiento de sus empleados y de su negocio?

R No existe una receta magistral, ni pienso que yo la pueda vislumbrar. Pero sin que sea una visión exhaustiva, debe invertir energía y tiempo en conocer y potenciar el talento de sus colaboradores.