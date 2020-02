once

36 concurso escolar de la ONCE

36 concurso escolar de la ONCE once

Alumnos de las islas diseñan banderas e himnos por la inclusión de la discapacidad. Un total de 2.094 estudiantes y 32 docentes de 26 centros educativos de Balears han participado en el 36 concurso escolar del Grupo Social ONCE, bajo el lema 'ONCE upon a time. La mirada de tod@s', diseñando banderas e himnos por la inclusión de las personas con discapacidad.