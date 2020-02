El Parlament pide el cese de la ocupación del Sáhara Occidental

Las islas se vuelcan con el pueblo saharaui. El intergrupo 'Pau i llibertat per al poble sahrauí' del Parlament balear registró ayer una proposición no de ley para exigir al Gobierno de Marruecos "que cese la ocupación del Sáhara Occidental y permita el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación".

La propuesta del intergrupo, integrado por los grupos parlamentarios del PSIB-PSOE, PP, Més per Mallorca, Més per Menorca, Unidas Podemos, Ciudadanos y Gent Per Fomentera, se presentó coincidiendo el 44 aniversario de la proclamación de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Según recordó el intergrupo en un comunicado, la ONU ha reconocido en reiteradas ocasiones el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación como último paso de un proceso de descolonización que hace décadas persiste, si bien denunciaron cómo los saharahuis que defienden este derecho son hoy en día "represaliados y perseguidos por el Gobierno marroquí". Por ello, el intergrupo solicitará a la Cámara que reconozca "esta injusta situación" y que inste a la ONU a dotar la misión para el mantenimiento de la paz de la potestad para vigilar y salvaguardar los derechos humanos de esta población en territorios ocupados.

Por su parte, la Regidora de Justicia Social, Sonia Vivas, la presidenta de la Asociación de amigos del Pueblo Saharaui de Balears, Catalina Rosselló, y miembros de la corporación municipal colgaron en el balcón de Cort la bandera del Sáhara para conmemorar el 44 cumpleaños de la proclamación de la República árabe-saharaui democrática. También colgaba la enseña de la RASD de uno de los balcones del Consolat de Mar. La presidenta Francina Armengol reiteró "todo su apoyo y el del Govern" a los saharauis, "un pueblo desplazado por la injusticia y la equidistancia que, décadas después, sigue esperando volver a casa".