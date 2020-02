El Pacto cierra del todo la puerta a las comisiones de investigación por la explotación sexual de menores tutelados

El pleno del Parlament ha rechazado, con los votos de los partidos de la izquierda, crear una comisión de investigación sobre el escándalo de los menores tutelados explotados sexualmente, solicitada por Ciudadanos y Vox. La votación se ha producido tras un bronco debate, especialmente tenso cuando se ha tratado la propuesta del partido de la ultraderecha.

"Sus votos rechazando estas comisiones de investigación les pesará siempre en sus conciencias", ha dicho Idoia Ribas, diputada de Vox, a PSIB, Podemos y Més a los que ha acusado de dar un "espectáculo lamentable" con su negativa. "A ustedes les importa un pepino lo que ha pasado con los menores, sólo quieren tapar la responsabilidad de cargos de sus partidos", ha dicho a las formaciones de la izquierda.

La popular Marga Durán aún ha sido más dura en sus críticas a la izquierda, a la que ha acusado de "taparse unos a otros" para esconder "posibles responsabilidades" de cargos del PSIB, Podemos y Més: "Lo que hacen hoy aquí (al vetar las comisiones de investigación) es una infamia", ha dicho Durán a los partidos del Pacto.

La diputada popular, quien ha intervenido en el debate para mostrar su apoyo a las comisiones solicitadas por Cs y Vox, ha puesto especial énfasis en cargar contra la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, a la que ha acusado de imponer a sus socios del Pacto el veto a las comisiones de investigación sustituyéndolas por una comisión de expertos en el Consell. "Vayan alerta ya que Armengol es especialista en hacer canibalismo político a todos los que se sientan a su lado. Primero hace canibalismo y luego se los come", ha dicho a Podemos y Més.

Desde el Pacto se ha acusado a la oposición de plantear este debate para sacar "rédito político" de una situación especialmente grave, más que para buscar soluciones. "La derecha y la ultraderecha solo piensan en cálculos electorales", ha afirmado la socialista Silvia Cano en referencia en especial a PP y Vox. Al igual que las representantes de Podemos y Més, ha defendido que la vía mas adecuada para buscar soluciones es la comisión de expertos, no una comisión de investigación que se convierta en un "circo mediático".

"Están haciendo una instrumentalización política lamentable y estigmatizando a los jóvenes que son las víctimas", ha acusado Cano a los populares y al partido de la ultraderecha.

La más dura ha sido, sin embargo, Joana Aina Campomar, de Més, quien ha afirmado que Vox no tiene "credibilidad" para presentarse como defensores de menores explotadas sexualmente. "A Abascal y Vox no les da vergüenza dar datos falsos sobre las víctimas de la violencia de género e incluso mostrar videos manipulados Con sus prácticas son cómplices de estos violadores", ha dicho la diputada ecosoberanista al partido de la ultraderecha., Ante la queja de Idoia Ribas, el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, le ha emplazado a retirar esta acusación. "La puedo retirar, pero los hechos son los que son", ha sido la respuesta de Campomar.

Antes de debatir y rechazar la comisión de investigación solicitada por Vox el Pacto ha votado en contra de la planteada por Ciudadanos. Juan Manuel Gómez, diputado de la formación naranja, ha utilizado un estilo moderado argumentando que la comisión de investigación parlamentaria es la vía más adecuada para averiguar lo que ha ocurrido y trabajar en recomendaciones para que no se repita "El objetivo es este, desde la mayor prudencia rigor y sin frivolizar", ha insistido Gómez sin convencer al Pacto.

El Pi ha votado a favor de la comisión de investigación solicitada por Ciudadanos, pero se ha abstenido en la de Vox precisamente por el estilo con el que la ultraderecha ha planteado el debate. "Esto no es un circo y no se puede usar a los niños víctimas para tener votos en las próximas elecciones, por aquí no pasamos", ha dicho Lina Pons, de el Pi, a Vox.