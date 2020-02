Vidal reprocha al PSOE la incoherencia climática de ampliar el aeropuerto

El senador Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha reprochado este miércoles al PSOE la incoherencia que supone que Aena lleve a cabo obras para ampliar la capacidad del aeropuerto de Palma mientras el Gobierno impulsa actuaciones ante la emergencia climática.

"Tienen que ser coherentes para no pervertir estos conceptos (...) declarar la emergencia climática al tiempo que se amplía el aeropuerto de Palma haciendo posible incrementar más de 79 operaciones por hora es incoherente", ha señalado Vidal durante su intervención en el debate de una moción sobre despoblación en la Cámara alta.

Dirigiéndose a los senadores del PSOE, impulsores de la moción, el senador nacionalista balear ha señalado: "Si ustedes se preocupan por sus pueblos, por su mundo rural, ¿por qué condenan a desaparecer nuestros pueblos y nuestro mundo rural de otra manera?".

"Existe la España vacía, pero también existe aquella que no puede recibir más presión humana, aquella que no puede recibir más visitantes, aquella que no puede ser empleada simplemente para sacar más ingresos para traerlos a Madrid", ha enfatizado.

A juicio de Vidal, la declaración de emergencia climática debería llevar acarreadas inversiones en el transporte público para conectar el aeropuerto de Palma con el resto de Mallorca en lugar de ampliar la capacidad operacional del Son Sant Joan.