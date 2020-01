El PP pide la comparecencia de Marlaska por el uso del helicóptero de la Guardia Civil

El PP rechaza las explicaciones del delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Morey, sobre el uso del helicóptero de la Guardia Civil por parte del presidente Pedro Sánchez. Mientras el representante del ejecutivo central en las islas defendió ayer que la visita del presidente al archipiélago no interfirió en el operativo al no estar previsto el uso de la aeronave, los populares mantienen que "se paralizó durante unas horas la búsqueda de David Cabrera -el barranquista desaparecido durante la borrasca Gloria en la Serra- para mayor gloria de Sánchez". Para aclararlo, los populares han solicitado la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso y la del delegado dle Gobierno, en el Parlament.

El pasado jueves en su visita a las zonas afectadas por el temporal Gloria, el presidente Sánchez utilizó el helicóptero de la Guardia Civil en las islas para desplazarse desde Son Sant Joan -donde llegó en el avión presidencial Falcon- hasta Cala Rajada, donde sobrevoló la zona. Según explicó el delegado del Gobierno, Ramón Morey, el uso de la aeronave no interfirió en las tareas de rescate, al estar previsto para esa mañana la búsqueda por el Torrent de na Mora y el litoral con el grupo de rescate de montaña GREIM, el Servicio Marítimo y los buzos GEAS de la benemérita.

"¿Qué hubiera pasado si durante estas tres horas hubiera aparecido esta persona?", se ha preguntado hoy la diputada balear del PP, Marga Prohens, señalando que para el rescate se habría necesitado el helicóptero de la Guardia Civil. "¿Era imprescindible el helicóptero", ha lanzado la popular, señalando que "hemos tenido que explicar a nuestros compañeros en Madrid que basta una hora para ir de punta a punta de Mallorca". "No entendemos esta obsesión de Sánchez de hacerse fotos en aviones y helicópteros a los Top Gun para subirlas a Instagram", ha denunciado.



"En política no todo vale"

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha respondido que "en política no todo vale" y que no se puede utilizar el "dolor de la gente", y de las familias de las tres personas desaparecidas para intentar desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. "La locura del PP está llegando a puntos intolerables", ha lamentado la presidenta, que ha recordado las explicaciones del delegado del Gobierno, Ramon Morey, de que la visita de Sánchez no interfirió