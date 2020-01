James Rhodes clama contra los abusos sexuales a niñas tuteladas en Mallorca

"Me pregunto cuánto tiempo más tendremos que esperar una investigación en todos los niveles sobre la violación y el abuso de los niños más vulnerables de Mallorca. A estos hombres que roban la vida de las personas ya no se les puede permitir esconderse como si fueran sacerdotes", declara James Rhodes.



El pianista y escritor británico, afincado en España desde 2017 y ligado a Mallorca en su juventud, clama en las redes sociales contra los abusos sexuales a menores tutuladas en Mallorca. Precisamente, el músico trabaja activamente para que se endurezcan las penas a los crímenes de pederastia y aumente la protección de las víctimas.



El pasado agosto se reunió con Pedro Sánchez y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para abordar su petición de reformas legales para proteger a la infancia frente a los abusos sexuales.



"El presidente me ha dado su palabra de que en septiembre dejaremos de hablar para pasar a la acción", indicó después de la reunión, a la que también asistió el director general de Save the Children, Andrés Conde.



James Rhodes consiguió un enorme éxito con Instrumental, el libro en el que narra cómo la música le ayudó a superar el trauma de los abusos sexuales cuando era niño. Precisamente, en aquellos años Mallorca suponía un refugio, una huida del inferno que sufría en Londres.



"Hace mucho tiempo (demasiado), cuando era muy pequeño, veraneábamos en Mallorca todos los años", narró el músico en un artículo en el diario El País. "En agosto nos alojábamos un par de semanas en un apartamento de mierda que estaba en la playa de Peguera. En mi memoria, esas vacaciones son el refugio más seguro, perfecto e increíble de mi infancia. Significaba -asegura James Rhodes- alejarme de la zona en guerra que era mi vida en Londres: violenta, monocromática, dominada por las violaciones que sufría".





Me pregunto cuánto tiempo más tendremos que esperar una investigación en todos los niveles sobre la violación y el abuso de los niños más vulnerables de Mallorca. A estos hombres que roban la vida de las personas ya no se les puede permitir esconderse como si fueran sacerdotes. — James Rhodes (@JRhodesPianist) January 23, 2020