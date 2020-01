"España Existe" para Vox, pero sin Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y con Portugal

Vox anima desde hace días a través de las redes sociales a concentrarse el próximo domingo, 12 de enero, frente a los ayuntamientos de toda España a favor de "un Gobierno que respete la Constitución y la soberanía". Lo hace a través de la "Plataforma España Existe" que elude a Teruel Existe, y compartiendo la imagen de un cartel con un mapa que no incluye ni Baleares, ni Canarias, ni Ceuta y ni Melilla, pero sí Portugal.





Vox Baleares llama a manifestarse

El mismocompartió la imagen el pasado 3 de enero con el texto "Estamos preparados para lo peor. Parece que un puñado de diputados están dispuestos a investir el gobierno de la traición. El próximo día 12 de enero a las 12 estaremos frente a todos los ayuntamientos de España exigiendo un gobierno que respete nuestra soberanía. #EspañaExiste", afirmó.No obstante, y tras el impacto y lasel 6 de eneroEl presidente de Vox en Baleares,, ha animado a manifestarse el domingocontra el Gobierno de Pedro Sánchez, dentro de las convocatorias bajo el lema 'España Existe'."El Gobierno de Pedro Sánchez va a intentar volar por los aires nuestro ordenamiento constitucional y lo vamos a sufrir mucho más de cerca en Baleares", ha mantenido Campos, que no obstante ha añadido queCampos ha criticado la actuación de los diputados socialistas por Baleares,por no haber "tenido un mínimo de dignidad" para frenar la investidura y haber votado sí. "No sé cómo no se les vienen a la memoria todos sus compañeros socialistas asesinados por ETA", ha dicho.Por su parte, la diputada de Vox Baleares en el Congreso Patricia de las Heras ha señalado que Sánchez "antepone sus intereses personales a la gobernabilidad de España, esa gobernabilidad que a los que le apoyan reconocen que les importa un comino". "Estaremos en las calles y si es necesario en los tribunales", ha enfatizado.