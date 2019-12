PSOE, Podemos y Vox mantienen el plus de 22.000 euros para los cargos de la península

PSOE, Podemos y Vox mantienen con sus votos el plus de residencia de 22.000 euros al año para los altos cargos y asesores del Govern fichados de la península. Después de una semana de polémica por el cobro de este complemento por parte de seis cargos del partido de Pablo Iglesias recolocados en las islas de otras comunidades, el plus salarial queda intacto. Més per Menorca ha rechazado tanto la contrapropuesta de Podemos de rebajarlo a 12.000 euros al año pero mantenerlo para sus fichajes como la maniobra de última hora de Ciudadanos para rebajarlo pero elimiándolo a los cargos de otras comunidades.

La enmienda de Més per Menorca a los presupuestos que ha copado el protagonismo en el debate de hoy y que proponía ceñir el plus de residencia a cargos de Menorca, Eivissa y Formentera, ha sido rechazada con los 27 votos de PSOE, Podemos y Vox, ante la abstención del PP y el apoyo de Ciudadanos, Més, El Pi y Més per Menorca.

El grupo de Podemos se ha roto en la votación debido al desmarque del diputado de Esquerra Unida, el menorquín Pablo Jiménez, que se ha abstenido ante la enmienda.