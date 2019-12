El PSOE cierra filas con Podemos a favor del polémico plus de 22.000 euros

El caso del plus de 22.000 euros para altos cargos venidos de otras regiones está dividiendo el Govern, de forma especial cuando se ha descubierto que algunos de ellos lo cobran de forma irregular al vivir en Mallorca como ha adelantado hoy este periódico. El PSOE ha cerrado filas hoy con Podemos, mientras en Més muestran su indignación.

La consellera socialista Pilar Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, ha apuntado que no piensa ni revisar ni abrir ninguna investigación, ni tampoco modificarlo. "Por su puesto que si hay alguna irregularidad se analizará", se ha limitado a apuntar Costa.

Tal y como ha adelantado hoy este periódico, la ley es clara en este sentido: si el político beneficiario se traslada a vivir a la isla, "debe comunicar esta circunstancia (...) y pierde el derecho a percibir la indemnización". En ese caso, dos cargos podemitas vivien en Mallorca. Un director general reside en casa de una de sus hijas y un jefe de gabinete de una conselleria ha trasladado y empadronado a parte de su familia a Mallorca y está integrada en el ámbito social y escolar de la isla.

La portavoz del Govern ha echado balones fuera en todo momento cuando se ha insistido en el tema. Ha recordado que se trata de una indemnización establecida en 2000 para compensar a los cargos de otras islas y que el PP modificó en 2011 abriéndolo a los cargos procedentes de otras regiones. En este sentido se le ha preguntado a Costa si creía que con la modificación de 2011 se había desvirtuado el espíritu de la indemnización. La portavoz del Govern ha vuelto a cerrar filas con Podemos: "Es una Ley que está vigente y no valoramos si se ha desvirtuado o no".

La alianza entre Podemos-PSOE para defender el pago de estos pluses y no revisar las irregularidades es claro. Todo lo contrario que el otro socio de Govern, Més per Mallorca. El diputado Josep Ferrà ha sido claro al respecto mostrando su malestar y rechazando las acusaciones de "etnicismo" contra Més: "La indemnización no es justa para los cargos de otras regiones, ya que se creó para defender la cohesión territorial de Balears y el PP la modificó. Defiendo que toda persona puede ocupar un cargo en el Govern, independientemente de su residencia, pero es lógico que este trabajador traslade su residencia a las islas o mantenga la suya, pero no a costa de dietas que pagamos en Balears".

Según el Govern, en la pasada legislatura había 20 cargos que cobraban el plus de 22.000 euros por tener la residencia fuera de Mallorca. En esta son 15, de los cuales la mitad son de Podemos contando solo con dos conselleries. Se da la circunstancia de que la mayoría de los cargos de Podemos que han sido recolocaros en Balears y cobran el plus habían perdido su puesto o sus comunidades por el retroceso electoral de Podemos.

A las críticas de la exdiputada Laura Camargo o el rechazo de Podemos en Pollença, también se unen otras voces en Podemos en contra de los fichajes y las remuneraciones de los cargos morados en el Govern. La consellera de Menorca Cristina Gómez, representante del sector crítico de Podemos, ha pedido hoy la dimisión de la secretaria general de Podemos en las islas y consellera de Agricultura, Mae de la Concha. En declaraciones a IB3 considera "indefendible" que la mitad de los altos cargos que cobran el plus de los 22.000 euros en el Govern sean de Podemos.