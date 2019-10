PSIB y Més intentan rebajar la tensión para atajar la crisis por la ecotasa

PSIB y Més intentaron ayer rebajar las tensiones ante la crisis abierta en el seno del Govern por su enfrentamiento a causa de la iniciativa de devolver la ecotasa de los turistas de Thomas Cook a los hoteleros afectados por la quiebra del turopeador. Con los ecosoberanistas dejando cada vez más claro su rechazo frontal a esta iniciativa, el conseller de Turismo, Iago Negueruela, aprovechó el pleno del Parlament para lanzar un mensaje tendiendo la mano a Més: "No tengo problemas en reconocerlo, se cometen errores". Con estas palabras replicaba a la diputada popular Salomé Cabrera, quien le pidió explicaciones por las "discrepancias entre" los socios del Govern. "No es una situación agradable", admitió Negueruela lanzando una mirada a los diputados ecosoberanistas. De inmediato se dirigió de nuevo al PP para contraponer la actitud de los populares ante crisis de empresas y la del actual Govern. "Nosotros al menos actuamos. Ustedes dejaron caer Orizonia, no intervinieron en el cierre de Coca-Cola, con ustedes siempre pagan el pato los trabajadores", replicó a Cabrera.

Negueruela aún tuvo que responder a varias preguntas sobre esta cuestión, entre ellas al diputado Josep Castells, de Més per Menorca, quien le instó a "reconsiderar" esta "precipitada" decisión, sobre la que dijo que supone alinearse con quienes consideran la ecotasa como una iniciativa "caprichosa y negativa". Negueruela defendió esta medida como parte del "diálogo social" al estar acordada con los "agentes económicos y sociales" ante una situación "muy compleja" por el riesgo de "falta de liquidez en pequeñas y medianas empresas".

Los tres millones de euros que el Govern calcula que supondrían los fondos de la ecotasa que se devolverían a hoteleros para hacer frente a las necesidades de liquidez serían, por lo tanto, los fondos que deberían lograrse por otra vía para obtener el apoyo de Més. Ayer, durante toda la mañana, Negueruela aprovechó el pleno para mantener contactos en los pasillos de la Cámara balear con diputados de Més, con el fin de intentar acercar posturas y buscar una alternativa que sea aceptable para los ecosoberanistas, que insisten en que no están de acuerdo con destinar el impuesto turístico a este fin.

El PSIB, por lo tanto, si aplica esta medida lo haría sin el respaldo de sus socios ecosoberanistas, quienes reconocen que no podrían vetarla ya que no se llevaría a cabo a través de ningún instrumento que exigiera la aprobación del Govern o del Parlament.

Los socialistas sí cuentan con el respaldo de Podemos, como lo reflejó ayer el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, quien respaldó las afirmaciones de los socialistas de que los consellers de Més no se opusieron en el Govern a la devolución de la ecotasa. "Que yo recuerde se planteó un paquete de medidas y no hubo ninguna oposición frontal", dijo Yllanes. "No tengo constancia de la oposición frontal de ningún grupo político cuando se propuso desde el Govern el paquete de medidas para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook", zanjó.