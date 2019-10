La gestión de la crisis de Thomas Cook Alemania provocó el caos

"Les informamos que hoy miércoles 25 de septiembre las compañías alemanas Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH y Bucher Reisen &Öger Tours GmbH se han declarado insolventes. En su comunicado (PINCHE AQUÍ), Thomas Cook Alemania ha indicado que también otras compañías se verán afectadas".

Miércoles 25 de septiembre. Comunicado de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM). Las negritas y mayúsculas corresponden al documento que recibieron sus asociados. Tras tres días en un sinvivir, encomendándose a los dioses del capital y confiando en que la división alemana de Thomas Cook, en manos de Stefanie Berk, no iba a caer, un disparo en la sien, en el mercado alemán, el nuestro.

"Confiábamos en que Alemania no quebrara", explica un directivo hotelero. Uno de esos a cuya cadena llamaron los Fluxá para que se uniera a la 'salvación' del gigante y que sigue molesto porque en Iberostar y en los mentideros del sector se barrunta el importe de su deuda.

"Actualmente se detiene cualquier venta de viajes de la cartera de organizadores de Thomas Cook. Estos incluyen Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours y Airm Marin". Las negritas son más que necesarias ante tanto baile de "organizadores" en los que subdivide Thomas Cook, para que al final todo el mundo hable de Neckerman.

"En estos momentos Thomas Cook Alemania está en contacto tanto con su ministerio de Asuntos Exteriores, la aseguradora de viajes y otros socios, con el objetivo de proporcionar un regreso ordenado de sus clientes".

"Es una traducción literal del comunicado de Thomas Cook, pero esta versión asustaba a los hoteles que no leen bien", advierten fuentes de la competencia. "Se acompañaba de un listado del resto de los turoperadores", en concreto 17 "empresas organizadoras más", como reza el texto de la patronal que "en principio [la FEHM dixit] no se verían afectadas. No obstante, se ruega a los clientes contactar con ellas en caso de tener viajes programados".

Al susto de la caída del Reino Unido, había que sumar el de la filial alemana y las dudas que sembraba la FEHM. Pero todavía podía ir peor.

¿Quién se podía imaginar que la Alemania de Angela Merkel no iba a desplegar un dispositivo como el del Reino Unido? Había salvado Condor, sí, pero "la aseguradora Zurich solo generó confusión", reprochan desde el sector hotelero. Fuentes cercanas a Thomas Cook corroboran "la vergüenza" que sintieron.

"No se sabía si había seguro", apunta Joan Socías, gerente de JS Hotels, cadena familiar. "Teníamos clientes que habían pagado, nosotros no habíamos cobrado y ni sabíamos si íbamos a cobrar". Finalmente, ya han recibido el pago del 50% de los turistas que estaban alojados en sus hoteles. "El resto no sabemos; es un contratiempo, la incertidumbre es la temporada que viene", reconoce. De la filial nórdica "hasta recibimos un pago el jueves pasado".

Las reservas van llegando a una cadena con la comercialización diversificada y Socías agradece el "apoyo de los servicios jurídicos de la patronal". "No era extraño –observa– que en septiembre quebrara un TTOO, las diferencia ha sido el volumen". Ahora toca seguir siendo prudentes", dice el hotelero. Todo lo contrario del gigante quebrado.