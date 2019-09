"Un intolerante vestido de guardia civil me castigó por hablar catalán"

Paula Rotger (Port d'Alcúdia, 1968) llevaba treinta años trabajando en Son Sant Joan cuando el 25 de junio le dijo "Moltes gràcies" a un guardia civil en un control, para recibir por respuesta según su versión "a la autoridad se le habla en español, pues ahora no pasas". Aena la ha sancionado a estar un mes sin acceder al aeropuerto.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Por qué la acusa la Guardia Civil de saltarse un control?"

—Por veterana, conozco el procedimiento y no paso el control si no me autorizan, que pidan los vídeos. Me topé con un intolerante vestido de guardia civil que me castigó por hablar catalán.

—¿A quién se le ocurre hablarle a la Guardia Civil en catalán?

—Dije solamente "Moltes gràcies" cuando me dejó que pasara, se alteró y exaltó y me replicó que "a la autoridad se le habla en español, pues ahora no pasas". Sin levantar el tono ni gritar le recordé que era un derecho del Estatut y la Constitución.

—¿Ante quién ha denunciado las pintadas en su coche?

—En el cuartel de la Guardia Civil de Esporles. Hay guardias civiles de todo tipo, como de seres humanos. Quien lo pintó no llega ni a persona, de noche y escondido como una rata.

—Un aeropuerto en el que han aparecido cadáveres en contenedores le retira la acreditación por seguridad.

—Me cuesta encajarlo, porque el relato es falso y no se sostiene. Es fácil saber la verdad, hay muchos testimonios y cámaras. El que ha visto las imágenes permite que se cometa esta injusticia.

—La han humillado públicamente.

—Me han expuesto a la opinión pública y de compañeros. Se ponen en duda mi honorabilidad y profesionalidad. Los guardias civiles saben que he dicho la verdad y escriben que me "interceptan", cuando había pasado el control tranquilamente media hora antes. Si hubiera dicho "muchas gracias" en castellano, no estaría sancionada.

—¿Le gusta buscarse problemas?

—Me gusta resolver problemas y conflictos, soy delegada sindical de Acciona. Soy pacífica, podemos llevar una denuncia por incumplimiento a Inspección de Trabajo, pero no soy litigante porque sí.

—¿La atacan por lo que ocurrió o por delegada sindical?

—No sabían que lo fuera. No quieren reconocer el error del guardia civil que no aceptó que hablara en mi lengua, y lo arroparon. Es corporativismo.

—Está pagando el precio de la denuncia archivada que puso en el juzgado.

—Me dijeron que "esto no es para poner una denuncia, no te han hecho ningún daño físico". Me atendieron de mala gana y la denuncia se desestimó. Hemos recurrido.

—¿Es usted nacionalista?

—¿Qué quiere decir nacionalista? Soy Rotger de Inca y Reina por mi madre murciana. Perdón, cartagenera. Hablo indistintamente los dos idiomas, pero pienso, sueño y amo en catalán. Escribieron que "esta perroflauta ha de leer el Quijote en el mes de sanción". Ya lo había leído antes.

—Los jueces creerán antes a la Guardia Civil que a usted.

—¿Por qué? He oído decir que tienen presunción de veracidad, pero no lo entiendo. Hay guardias civiles buenísimos que rescatan en la Tramuntana, y un guardia civil en La Manada, como entre el resto de la gente.

—El Govern progresista no le da la razón.

—Han hecho una carta conjunta con Cort y el Consell, es muchísimo y les estoy muy agradecida.

—¿Aena le levanta la sanción el 12 de Octubre por patriotismo español?

—Jajaja. El 25 de junio pasó lo que pasó. Trabajé normalmente hasta el 11-S, cuando me comunican la sanción. No es normal, no han asimilado mi denuncia por discriminación ni la repercusión mediática. Me reincorporaré el mes que viene.

—¿Al que dijo "a la autoridad se le habla en español" le ha pasado algo?

—Lo reconocería, pero no sé su número de identificación. Solo sé que es un intolerante, con otro guardia civil del aeropuerto hablo normalmente en catalán.

—Es duro acusar de falsedad a la Guardia Civil.

—Es una profesión libre y voluntaria, con la función de cuidarse de nosotros. No debería inventarse un relato que parece un cuento infantil, lo digo clar i català. ¿No pueden pedir disculpas por la equivocación de un señor?

—¿Qué ha aprendido de todo esto?

—Nunca me hubiera esperado vivir una situación como esta. Jamás hubiera imaginado que se pudiera hacer mal gratuitamente, y todavía no sé por qué me veo atacada por quien me ha de proteger.

—Más de uno se lo pensará dos veces antes de denunciar una discriminación lingüística.

—Tengo la esperanza de un juez justo, y animo a no tener miedo. Hay compañeras que me dicen que "sabemos que tienes razón, pero nunca lo haríamos para no meternos en líos". Me asusta que sea un problema expresarse en la lengua propia, que nos autocensuremos.