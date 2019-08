Jonathan Castro: "Representar a los trabajadores no está reñido con la ropa de marca"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Por qué es de Izquierda Unida y no de Podemos?"

—Porque seguía por televisión a políticos como Julio Anguita y Diego Cañamero, que defienden a la clase media y trabajadora a la que pertenezco.

—Oiga, joven.

—Decían a la gente que no me votara porque la juventud va acompañada de inexperiencia, que estaba muy verde. Por eso estoy orgulloso de nuestros 312 votos en Andratx.

—He visto a un concejal de IU con esmoquin, y era usted.

—Sería en una foto de Nochevieja. Representar a la clase trabajadora no está reñido con vestir ropa de marca.

—Un comunista auténtico no debería tener ni cuenta en Instagram.

—Tampoco soy comunista al cien por cien. Estoy ligado al PC pero no milito en ese partido. Las redes sociales han sido una buena herramienta para nosotros, no tenemos presupuesto para colgar carteles de las farolas. No nos financiamos con bancos, y dono parte de mi sueldo a IU.

—¿Se pondría el esmoquin para alternar con Felipe VI?

—Soy republicano. La recepción del miércoles en La Almudaina demostró que la monarquía pudo significar algo en su época, pero en el siglo XXI solo es un gasto para evadir impuestos con Corinna y los barriles de petróleo. Puesta además por un dictador.

—¿Cuál es su bandera?

—Soy español, y la bandera que me representa es roja, amarilla y morada, porque coincide con los valores republicanos que defiendo. No me identifico con la monarquía.

—¿Por qué no gobiernan Andratx con el resto de la izquierda?

—Hablamos desde el primer momento de regeneración política, y pactar con El Pi significaba volver a la misma política de los últimos ocho años, con parches y votos por unanimidad en los plenos. Somos el único partido de izquierdas en la oposición.

—Més y PSOE no tuvieron tantos remilgos para pactar con la antigua UM en Andratx.

—Siempre mantuvimos que nos apartaríamos si estaba El Pi. La primera medida ha consistido en una subida de sueldos, votada por todos ellos.

—En Palma, su IU vota al Govern sin contrapartidas.

—Estamos negociando con Podemos y nos han ofrecido tres cargos pero, o se apoyaba un Govern progresista o llegaba uno en minoría de las tres derechas. Y si no estás dentro, es difícil cambiar las cosas.

—Andratx es un Son Gotleu para multimillonarios con cadenas de oro.

—Estamos destrozando Mallorca y nosotros queríamos defender la tierra sin apoyar proyectos como el macrohotel de Construcciones Zafiro en Camp de Mar. La parte de la Tramuntana correspondiente a Andratx está irreconocible.

—En Andratx hay mucho chaletazo a okupar.

—Chalés en manos de extranjeros que solo residen en ellos tres o cuatro meses, y están vacíos el resto del año. Los propietarios de viviendas se aprovechan con precios disparados, 900 euros mensuales por un estudio.

—¿Lo ha sufrido en sus carnes?

—Mi hermano se tuvo que ir a vivir a Porreres, y no es el único.

—¿Su jefe en Unidas Podem es Alberto Garzón o Pablo Iglesias?

—Garzón, una persona excepcional que representa a la clase media y trabajadora desde el uso de la razón. Ha intermediado en los momentos difíciles de las relaciones entre Podemos y el PSOE, dejando de lado las butacas y sillones. Ha sido capaz de decirle a Iglesias que se había equivocado al no pactar, porque unas segundas elecciones serían un fracaso de la izquierda.

—Y para rematar, un comunista en el palco del Bernabéu.

—Soy muy madridista. Fui al palco del Bernabéu porque tengo un amigo, Marvin, que juega en el Castilla. Tuve la suerte de que se jugara un Madrid-Rayo, otro equipo con el que simpatizo por la ideología que defiende.

—No le escucho citar a Lenin o a Marx.

—Admiro a Marx, he leído el Manifiesto Comunista y tengo un ejemplar en casa. Fue escrito por el miembro de una familia burguesa, supongo que eso responde a tu pregunta sobre el esmoquin.

—Entrevisté a María Salom cuando fue la diputada más joven, hace 32 años. Y ahí sigue.

—No estaré toda mi vida en política, pero quiero establecerme como abogado laboralista.