Piden siete años y medio de cárcel para el pirómano de la Serra de Tramuntana

La Fiscalía pide una pena de siete años y medio de presión, así como el pago de indemnizaciones por una cuantía de unos 6,9 millones de euros, al presunto responsable del incendio que en 2013 devoró una superficie de 2.347 hectáreas del extremo sur de la Serra de Tramuntana, seún informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

El acusado será juzgado a partir del próximo martes 23 de julio por el delito de incendio forestal por imprudencia. El incendió arrancó hacia el mediodía del 26 de julio de 2013 en la ladera de la montaña conocida como sa Coma y Can Curt, y dentro de una finca rústica del municipio de Andratx. El escrito de acusación señala que la causa del fuego fueron la brasas de un montón de restos de una poda que prendieron fácilmente debido a la gran cantidad de hojarasca que había sobre el terreno y cuando ese día en esa zona la temperatura alcanzaba los 38 grados.

Según la Fiscalía el presunto responsable no contaba con la pertinente autorización para emplear el fuego en la limpieza del terreno. Este incendio, que se propagó con gran virulencia y afectó a áreas de los municipios de Andratx, Estellencs y Calvià, no pudo ser extinguido hasta el 30 de julio a pesar de notables recursos logísticos empleados para sofocarlo.

Las llamas calcinaron 1.278 hectáreas de terreno catalogado como protegido que son parte del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, 293 hectáreas de la zona de la finca pública de La Trapa, 535 hectáreas situadas entre Cala de ses Ortigues y la Cala de Estellencs, y 192 hectáreas ubicadas entre la finca de es Galatzó y s'Esclop. A consecuencia del incendio fueron desalojadas o evacuadas 750 personas residentes entre las localidades de Estellencs, Sa Coma Calenta, Sa Coma Freda, del campamento de La Trapa, del camino de es Castell de la zona de S'Arracó, y de la zona de Font des Bosc.

El monto total de las indemnizaciones incluye partidas de 538.000 euros y de 392.000 euros y el gasto que supuso para Medio Ambiente y Territorio hacer frente al fuego con medios aéreos y terrestres.