EU pide en el Congreso por las pintadas anticatalanistas en la sede de la OCB

Esquerra Unida pide en el Congreso por las pintadas anticatalanistas y los actos vandálicos en la sede de la Obra Cultural Balear (OCB). En una pregunta registrada ante la cámara baja, la formación izquierdista pide por la información que tiene el Gobierno de lo que define de "acto violento y fascista" y por las actuaciones realizadas por la delegación del Gobierno ante estos hecho.



Fue a finales del pasado mes de junio cuando la sede de la OCB en Can Alcover apareció con mensajes anticatalanistas. "Martorell Mir, presente" "Catalanistes Not Welcome" y "Arruix" fueron los mensajes dejados en la fachada del inmueble, situado en el casco antiguo y objeto de frecuentes pintadas vandálicas de contenido similar. En esta ocasión, además, se han producido daños en el portero automático del edificio.



La pregunta ha sido formulada por el líder de EU en Baleares y registrada en el Congreso por la diputada de IU Eva García Sempere.





Quatre pintades a la casa d'un poeta és tot el que sou capaços de fer #NoPassareu #CanAlcover pic.twitter.com/Wu3EEMGAP2 — Marina Caubet (@marinacaubet) June 26, 2019