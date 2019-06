Campaña de ahorro de agua: Una imagen de la sequía ante los turistas recién llegados

"Mallorca tiene muchas cosas, pero muy poca agua". Es uno de los lemas de la última campaña pública para concienciar sobre la escasez del líquido elemento y la necesidad de no malgastarlo en verano, sobre todo tras un invierno tan seco.

El vídeo de la campaña, grabado en mayo de 2019, se titula ¿Puede una maleta hacer reflexionar? Y muestra una escena habitual en el aeropuerto de Palma en la que un grupo de turistas espera su equipaje salga por la cinta transportadora.

Pero lo que aparece ante el grupo de turistas no es un bulto, sino una cubeta con dos compartimentos con agua. En el primero, más lleno, aparece lo que llueve en Santiago de Compostela en verano, una media de 60 litros por metros cuadrado. Y en el segundo, lo que llueve en Baleares durante los meses de julio y agosto, solo 12 litros por metro cuadrado.

Ante esta circunstancia todos los turistas de la promoción del Govern se muestran muy comprensivos y rápidamente se conciencian para tomar medidas de ahorro.

"Con esta cantidad de agua está claro que no es suficiente", dice una británica. "No sabía que en Baleares no había ríos ni lagos", declara sorprendido otro."Desconocía que Baleares se veía obligada a desalar el agua", exclama otro visitante que participa en la promoción.

Y tras las sorpresas tras descubrir las pocas reservas de agua de Balears, llega el turno de los convencidos. "Tiraré menos de la cadena", dice una recién llegada. "Voy a restringir las duchas de mis amigos", resuelve otra.

El Ejecutivo recomienda a todos los ciudadanos que tomen pequeñas mediadas de ahorro: Ducharse en vez de bañarse ahorra 200 litros al día. Colocar una botella de dos litros en la cisterna del inodoro, ahorra dos litros por uso. Cerrar el grifo mientras alguien se afeita o se cepilla los dientes puede ahorrar 12 litros por minuto. El goteo de un grifo puede suponer un gasto de 30 litros al día. La lavadora y el lavavajillas son los electrodomésticos que más gastan y para ahorrar hay usarlos menos, pero cuando se tenga que hacer que al menos se utilicen a tope de carga.