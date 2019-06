Los conductores no logran cita de la ITV hasta dentro de tres meses

A los conductores que tienen que pasar la revisión obligatoria de sus vehículos no les queda más remedio que tener paciencia, pues prácticamente hasta septiembre será casi imposible conseguir una cita en una de las cuatro estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que hay en Mallorca. El calendario de citas está completo por el gran número de coches que circulan por la isla y que, cuando el vehículo tiene una antigüedad de más de cuatro años, el propietario está obligado a pasar esta inspección.

La larga espera está provocando una situación de estrés a muchos conductores, que no les agrada la idea de ir circulando por las carreteras de la isla sin haber superado la inspección de ITV, pero la solución no depende de ellos. La mayoría de los propietarios apuran hasta el último momento para superar el trámite y es cuando descubren que no podrán realizarlo en las fechas que tienen previstas.



Sanciones

Según las normas de tráfico, está prohibido que un coche que no tiene la ITV al día pueda circular por las carreteras. Y la normativa contempla sanciones económicas si no se cumple con la legislación. Sin embargo, ahora mismo son muy pocas las sanciones que se están imponiendo por la irregularidad, ya que los encargados de controlar los vehículos son muy conscientes del colapso que sufre el servicio que depende del Consell de Mallorca, aunque lo está explotando una empresa privada. "Si el conductor demuestra que ha pedido cita, normalmente no se le sanciona, porque tampoco es plan que se le obligue a tener su coche parado más de dos meses por el colapso que sufren las estaciones de la ITV", confirmó un guardia civil de Tráfico. Las policías locales tampoco suelen denunciar por esta infracción, ya que también son conocedores de los problemas de saturación que sufren las cuatro estaciones de inspección. Estos centros están situados, dos de ellos en Palma, uno en Manacor y el cuarto en Inca. El conductor que solicita una cita para la inspección tiene varios métodos para concretarla: lo puede hacer por internet, por teléfono o acudiendo a las propias estaciones. En internet se puede comprobar que hasta final de septiembre todas las citas están completas (salvo algunos días puntuales a mitad del mes de agosto), por lo que, con algo de suerte, no podrá pasar la inspección hasta dentro de más de tres meses.

El propietario que intenta concretar una cita por teléfono se le plantea otra posibilidad. Se le dice que puede acudir a una de las estaciones y esperar allí por si alguno de los conductores que tenía una cita no acude a la inspección y se le puede colar. Sin embargo, esta situación prácticamente no se produce nunca. El conductor que logra una cita suele llevar su coche a la estación a la hora prevista, ya que de lo contrario es consciente de que tendrá que esperar meses para poder superar la inspección, con la posibilidad de que pueda ser multado si se le detiene en algún control. Por ello, alguno usuarios se han quejado de que la posibilidad que se les plantea por teléfono es absurda, pues pueden pasarse horas y horas esperando a que alguna cita quede desierta, sin la seguridad absoluta de que saldrán de la estación con el trámite resuelto.

Todo indica que este colapso se continuará produciendo en los próximos meses.