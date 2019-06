Personas en silla de ruedas intentan concienciar de que no se corra al volante

"No corras, no bebas...no cambies de ruedas". Este es el mensaje de la campaña que organiza la Dirección General de Tráfico, junto a la asociación Aspaym de personas que sufren una lesión medular tras un accidente de tráfico, con la que se intenta concienciar a los conductores del peligro que pueden ocasionar si no cumplen con las normas de circulación. Es decir, si corren más de la cuenta o conducen bajo los efectos de las drogas o el alcohol, así como distraídos mirando el teléfono móvil. Con la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, que realizó un control de vehículos a la altura de la rotonda de es Pil·larí, una de las víctimas que ha quedado postrada en silla de ruedas tras sufrir hace ocho años un accidente de tráfico, habló con los conductores para convencerles de que las normas de circulación se deben cumplir. "

Francisca Ramis, la responsable en Balears de la DGT, explicó que con estas campañas se intenta convencer al conductor que es muy peligroso conducir si no se hace con respeto a las normas de circulación. Detalló que todas estas iniciativas están teniendo éxito, como demuestra que las cifras de víctimas en las carreteras controladas por la Guardia Civil han bajado en los últimos años. Ello se debe, según explicó, a que también han aumentado las sanciones. La mayoría de multas son por excesos de velocidad, detectados por el radar, si bien también han aumentado las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Ramis detalló que también siguen siendo un gran peligro las personas que van utilizando el teléfono móvil a la vez que conducen. "Si se pierde una llamada no pasa nada, lo importante es llegar", señaló.