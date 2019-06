El New York Times ensalza lo mejor de Mallorca: descubre todas sus recomendaciones

La sección de viajes del New York Times, la más exclusiva y elitista de la prensa mundial, que se publica todos los domingos en la contraportada del periódico de papel, ha puesto su mirada en Mallorca y en todos sus atractivos para el viajero.

El reportaje, titulado 36 horas en Mallorca y firmado por Ingrid K. Willimas, es un recorrido minutado, una guía para realizar una visita exprés a la isla y disfrutar de un compendio de sus mejores atractivos naturales, patrimoniales, paisajísticos, comerciales y gastronómicos. De Palma a enclaves escogidos de la Serra de Tramuntana, y de monumentos como la Catedral o el Castillo de Bellver a las playas del municipio de Santanyí, que el reportaje recomienda por encima de cualquier otro arenal de la isla.

Las recomendaciones artísticas, gastronómicas y de alojamiento aparecen muy explicadas y los precios detallados. Incluso información adicional al respecto, como que en Palma está prohibido el alquiler turístico, pero fuera de la ciudad es muy fácil encontrar bonitos alojamientos en el portal Airbnb por unos cien euros diarios.

El artículo del New York Times recomienda no perderse la oferta gastronómica de los restaurantes El Camino, La Vermutería La Rosa y Toque de Queda; los desayunos de La Molienda y las pequeñas ensaimadas espolvoreadas de azúcar de Can Joan de s'Aigo. A la vez, recomienda las copas del Clandestino Cocktail Club y las cervezas artesanas de L'Orien, con detalle concreto de marcas a elegir.

Para alojarse en Palma, el rotativo escoge dos hoteles del centro: el hotel Protur Naisa y el hotel Nakar. Y para alojarse en un alquiler vacacional recomienda buscar en los alrededores de Sóller, donde se pueden encontrar casas tradicionales por menos de 100 euros la noche.

A la vez aconseja al viajero exprés que no deje de disfrutar de un paseo por el barrio gótico de Palma, que visite La Seu, que contemple la oferta de arte contemporáneo de la Galería Pelaires, la más internacional, de Gerhard Braun y Kewenig. Y que no se olvide de descubrir la Fundació Pilar i Joan Miró, el espacio que artista catalán eligió para vivir con su esposa Pilar Juncosa y sus dos espacios de creación únicos en el mundo: el taller Sert y Son Boter.



Los mejores paisajes

Según el New York Times el viajero no debe dejar de contemplar los paisajes que se contemplan desde la Catedral, el Parc de la Mar, el castillo de Bellver o el Paseo Marítimo.

Tras visitar Valldemossa y de camino a Deià, dos localidades imprescindibles que hay que visitar, al igual que Sóller, resulta imprescindible detenerse en Son Moragues y Son Marroig, siguiendo la ruta del Archiduque Luis Salvador de Austria.

Según el retotivo estadounidense "Mallorca es una isla a veces ridiculizada por ser un destino turístico barato para los visitantes que solo quieren ir de juerga, pero más allá de los meses de julio y agosto, es también un destino lleno de encantos urbanos, paisajes de antiguos olivares, pueblos de montaña y aguas turquesas, el otro lado de una sorprendente isla bañada por el sol".