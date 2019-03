El Govern sostiene que ha cumplido con sus "objetivos más importantes"

La portavoz del Govern, Pilar Costa, afirmó ayer que el Ejecutivo del Pacto acaba la legislatura habiendo alcanzado "los objetivos más importantes" que se marcó en 2015, con la mayoría de los proyectos previstos en los acuerdos de gobernabilidad suscritos entre PSIB, Podemos y Més aprobados, si bien admitió que "han quedado algunas cosas en el tintero", sin precisarlas.

"Con todas las necesidades que hay, sólo faltaría que el Govern tuviera una actitud de auto complacencia", dijo Costa quien insistió en que "queda mucho trabajo por hacer" y reiteró la intención de los partidos del Pacto de reeditar su acuerdo tras los comicios autonómicos del 26 de mayo si las urnas les dan mayoría. "Este es un proyecto de ocho años", sostuvo en referencia a que las cuestiones que han quedado pendientes se afrontarían en la próxima legislatura si mantienen el Govern.

Costa efectuó estas declaraciones tras el Consell de Govern. Según informó, la presidenta del Ejecutivo, la socialista Francina Armengol, firmará el lunes el decreto de disolución del Parlament, que el pasado martes celebró el último pleno de la legislatura. El martes quedarán convocadas las elecciones autonómicas, 54 días antes de que se celebren los comicios del 26 de mayo, tal y como establece la ley electoral. También está previsto que ese día la presidenta firme el decreto de convocatoria de elecciones a los consells de Mallorca, Menorca y Eivissa. En el caso de Formentera, al ser administración local, se rige por la legislación para las elecciones municipales, que convoca el Gobierno central.

La portavoz del Govern recordó que la disolución del Parlament no implica que el Ejecutivo balear entre en funciones, ya que esa situación no se producirá hasta que se celebren las elecciones autonómicas, por lo que hasta el 26 de mayo actuará con "normalidad". No obstante, al ser preguntada por si impulsaría en estos meses alguna de las cuestiones que han quedado pendientes de los acuerdos de gobernabilidad suscritos en 2015, descartó esta posibilidad.

Costa defendió que el Pacto ha cumplido con sus objetivos de "parar los duros recortes" del Govern del PP en la pasada legislatura, recuperar derechos sociales y laborales y aprobar "leyes pioneras como la de Igualdad, de derechos LGTBI o la de Residuos", entre otras. Por ello, confió en que las urnas avalen su gestión y permitan revalidar el Govern del Pacto ya que en esta legislatura "ha puesto las bases del compromiso" de los partidos del Pacto hace cuatro años para el progreso de Balears.

La portavoz del Ejecutivo concluyó su balance resaltando que en esta legislatura el Pacto ha trabajado con "una hoja de ruta y una planificación" cuyos resultados cumplen con "el objetivo de recuperación de derechos", si bien "nunca se puede estar satisfecho al cien por cien".