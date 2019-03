Los suplementos nutricionales no previenen la depresión, según la UIB

La ingesta diaria de suplementos nutricionales no previene la depresión, según concluye el ensayo clínico de prevención MoodFood, sobre los efectos que pueden tener diferentes estrategias nutricionales en la prevención del trastorno depresivo mayor (TDM).

Los resultados de este ensayo liderado desde la UIB y que forma parte de un proyecto llevado a cabo por un consorcio europeo de trece grupos de investigación de ocho países, se acaban de publicar en la revista JAMA The Journal of the American Medical Association.