Indignación por el veto de Vox a Diario de Mallorca

La profesión periodística de Balears reaccionó de inmediato al tener conocimiento del veto mostrado por la formación política Vox al Diario de Mallorca, al impedir la presencia de dos periodistas a un acto público convocado por el partido que lidera Jorge Campos.

Una reacción que se produjo tanto desde las asociaciones de prensa, como medios de comunicación, como de periodistas que a título personal criticaron la decisión que comunicó la jefa de prensa a los profesionales de Diario de Mallorca, en respuesta a la investigación que realizó Diario de Mallorca, que desmontó el bulo de la falsa agresión a tres chicas jóvenes en Son Servera, porque se habían negado a ponerse el lazo morado del feminismo. La agresión resultó ser falsa, pero aún así la formación política divulgó y alimentó el bulo con exageraciones y un falso relato de unos hechos que no se habían cometido y que provocaron una profunda indignación en Son Servera.

El Sindicato de Periodistas, Spib, anunció a través de un tuit que Vox había expulsado de una rueda de prensa al fotógrafo y al redactor de Diario de Mallorca. "No podemos tolerar estas actitudes que atentan gravemente contra el derecho constitucional a la libertad de prensa y de información de los ciudadanos. Exigimos una rectificación inmediata".

En el mismo sentido, y a través de las redes sociales, la Asociación de Periodistas de Balears, Apib, también tuvo una reacción de repulsa ante el veto informativo mostrado por la formación de extrema derecho contra un medio de comunicación local. Respondía a un tuit publicado en twitter por la directora de Diario de Mallorca, María Ferrer, en el que denunciaba la expulsión de los periodistas de la sede de Vox. "En estos casos recomendamos a todos los compañeros solidarizarse y marcharse de la rueda de prensa. Debemos proteger juntos el derecho a la información y la libertad de prensa. Si vetan a uno vetan a todos", señalaba el comunicado de esta asociación de prensa.

La solidaridad con Diario de Mallorca también se anunció desde otros medios de comunicación. Así, la televisión pública, IB3, denunció durante el informativo del mediodía de la decisión del partido Vox y explicó que en solidaridad con Diario de Mallorca no iba a emitir ninguna imagen, ni tampoco declaración alguna, del acto público organizado por el partido político.

Reacciones al veto de Vox a Diario de Mallorca

Desde las formaciones políticas, el primero en reaccionar fue el PSIB a través de las redes sociales. "Las libertades de prensa e información están en la base de nuestra convivencia. Quien las restringe ataca los valores esenciales de la sociedad plural, libre y diversa que somos. Todo nuestro apoyo a los compañeros de @diariomallorca. Sin periodismo no hay democracia!", rezaba el tuit.

El partido político Més también atacó el episodio ocurrido en la sede de Vox a través de un comunicado de prensa, que recogió las declaraciones de la política Bel Busquets. "Condenamos el ataque a la libertad de prensa por parte de formaciones de extrema derecha que promovían que los partidos que no defendían la unidad de España fueran ilegalizados", señaló Busquets, que añadió que lo que estaba pasando era "muy grave e inadmisible en democracia. Estas situaciones no se pueden volver a repetir, no tienen cabida en una sociedad democrática".

Otros profesionales de reconocido prestigio que ejercen la profesión en Balears también mostraron su indignación por la decisión adoptada por la formación política. Así, Tomás Andújar, redactor de la Agencia Efe, escribió un tuit en el que indicaba que "@voxbaleares está en contra de la libertad de información, que no es un privilegio de los periodistas, es un derecho básico de la ciudadanía y una condición de la democracia".

Otro periodista, Pere Cerón, de la Cadena Ser Balears, también quiso mostrar su opinión en contra del veto sufrido por el medio de comunicación. "El veto de Vox a Diario de Mallorca atenta contra la libertad de prensa, o sea, contra el derecho, protegido por la Constitución, que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones, sea censura, acoso u hostigamiento", escribió Cerón a través de un tuit.