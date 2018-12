Podemos le da las gracias al PP a través de las redes

? En las filas de Podemos estaban ayer pletóricos por haber sacado adelante sus enmiendas para vivienda. A través de las redes agradecieron al PP su apoyo con una foto de la última visita de Pablo Casado a Balears, sustituyendo las pancartas de " We love tourism" por " We love vivienda social". "Es paradójico que, en estos presupuestos, sea el PP quien nos ayude y no PSOE y Més", lanzaron también un dardo a sus socios de Pacto a través de su perfil de Twitter.