El excomisario Cerdà reconoce que la historia que contó parece surealista

El excomisario jefe de la Policía Judicial de Palma, Antoni Cerdà, desveló al juez que también tuvo un encuentro discreto con La Guapi. Esta reunión se celebró a la entrada de la localidad de Llucmajor y desveló que la matriarca de Son Banya se presentó acompañada de su cuñada, la Rosario, la mujer con la que contactó para tener un encuentro con El Ico.

El policía jubilado sostuvo que estos encuentros con estas personas del clan de Son Banya se produjo como consecuencia del encargo que recibió del fiscal Miguel Ángel Subirán, que le pidió que hablara con el hijo de la Paca, porque podía tener un material que podía interesarle en la investigación del caso de la corrupción policial. Confirmó que tuvo un encuentro con el joven de Son Banya en el párking del hospital de Son Llàtzer y afirmó que era la primera vez que se reunía con él.

El juez le recriminó a Cerdà que la historia que estaba contando, para justificar su encuentro con El Ico, le parecía "surealista", a lo que el expolicía que, si bien insistió en que respondía a la verdad, reconocía que "también parecía surealista" y que "maldita la hora" que aceptó el encargó del fiscal.

El magistrado también le preguntó si era cierto que este encuentro con la Rosario respondía, en realidad, a una maniobra para avisarla de que estaban investigando a su sobrina, La Guapi, y aconsejarle que se deshicieran de los teléfonos móviles, a cambio de una recompensa económica. Antoni Cerdá negó que hubiera recibido un soborno económico, como sospecha el juez y como también desveló El Ico para detallar la razón por la que se había reunido con el expolicía en el párking del hospital de Son Llàtzer. Cerdá confesó que no había tenido nunca ningún problema con el clan de Son Banya, pero desveló que tras el segundo encuentro con El Ico, "no quedamos muy amigos".

Insistió también en que él no era "el pez gordo" que se señala La Guapi desde la cárcel, en una conversación que mantiene con una persona de su confianza, en la que le señala que no le entregue todo el dinero que le está pidiendo, sino únicamente una parte.