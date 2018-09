El PP dice que la presidenta está "acabada y sin ideas" y la acusa de "autoplagio"

Margalida Prohens, portavoz del PP, vio ayer en el discurso de la presidenta del Govern a una Francina Armengol "agotada, sin ideas" y señaló que su intervención "confirma su fracaso en la gestión de este Govern". Prohens afirmó que a la presidenta se le traspapelaron las hojas de su discurso y por ello repitió "hasta en tres ocasiones los mismos párrafos y se ha autoplagiado".

La popular recordó que después de tres años y medio de legislatura "todo está por hacer" y acusó a Armengol de "copiar nuestra reforma laboral y ampliarla en algunos aspectos, lo que demuestra la falta de ideas de una presidenta agotada".

"El día 1 de enero no tendremos un nuevo REB y ello demuestra que Pedro Sánchez no piensa hacer nada para Balears", lamentó por su parte el portavoz de El Pi, Jaume Font. El regionalista calificó la intervención de la presidenta como un "discurso de investidura, no un discurso del último año de mandato, ya que ni en temas de vivienda ni en transporte público se ha hecho prácticamente nada".

El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, también puso de manifiesto que la presidenta "ha entrado en una especie de bucle" con los papeles al leer varias veces los mismos párrafos. Pericay consideró el discurso de la presidenta "electoralista por los muchos anuncios sin concretar temas importantes como el REB".

Entretanto, Podemos y Més asumieron los anuncios de la socialista. "El mejor PSOE aparece cuando Podemos participa del diseño de las políticas colaborando de forma crítica", señaló la secretaria general de Podemos, Mae de la Concha. "Més se siente representado en el discurso de Armengol y las medidas anunciadas porque contemplan la pluralidad de los acuerdos por el cambio y del Govern", señaló el portavoz parlamentario de Més, Josep Ferrà.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, celebró los anuncios de Armengol: "La oposición lo llama electoralismo pero debe ser porque no estaban acostumbrados a seguir las medidas de su programa electoral".