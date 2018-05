El Parlament pide a Justicia un tercer juzgado de violencia sobre la mujer en Palma

El Parlament balear ha instado al Ministerio de Justicia a crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Palma , a dotar al número 1 de plantilla suficiente y a garantizar los medios y la estabilidad de plantilla en el de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza.

La comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Mixto relativa a los Juzgados de Violencia de Género de las islas.

Según la propuesta, el Parlament insta al Ministerio de Justicia el Juzgado número 1 de Palma, en el menor plazo posible, de "una plantilla suficiente y estable para poder desarrollar sus funciones y tareas con total normalidad y diligencia, de manera continuada"; así como a crear el número 3, como ha solicitado el Tribunal Superior de Justicia. El Parlament también ha instado a garantizar la estabilidad de la plantilla del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza Los diputados han pedido también al ministerio que impulse "medidas incentivadoras para las plantillas de los Juzgados Sobre la Mujer de Balears.