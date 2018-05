´Mos Movem´ impugna el decreto del catalán

La asociación ciudadana Mos Movem! ¡En Marcha! Let's go! ha impugnado el decreto del catalán en la sanidad de Balears al haber tomado la decisión de interponer un recurso contencioso administrativo contra esta norma.

En un comunicado, la plataforma asegura que mantiene su "compromiso" con la sanidad, pacientes, profesionales y ciudadanos y, por ello, se "mantiene firme" en la interposición del recurso contra un decreto que consideran "excluyente y sectario".

En concreto, el decreto permite a los profesionales sanitarios presentarse a todos los procesos de selección para acceder a una plaza en el Servei de Salut, aunque no tengan el requisito del nivel de catalán exigido para cada categoría profesional. No obstante, la norma fija que si no lo acreditan a los dos años de haber tomado posesión de la plaza, no podrán optar a procesos de movilidad ni acceder a la carrera profesional.