Tropa do Carallo, el grupo que lidera Evaristo Páramos; The Deaf Buffalos, un dúo entregado al folk, country y rock de Oklahoma y Texas; y Jaume 'Trotsky', uno de los grandes baterías que ha dado la isla, son los tres conciertos recomendados por este diario para este fin de semana.

Evaristo Páramos, al frente de Tropa do Carallo

Evaristo Páramos, genio y figura del punk patrio, regresa a la isla al frente de Tropa do Carallo, grupo nacido en Agurain que presenta temas nuevos. El que fuera líder de La Polla Records tiene material nuevo bajo el brazo, Habrá que verlo. Y eso es lo que esperan hacer sus incondicionales en una isla que siempre ha tenido una gran cantera punk, y también una gran parroquia entre el público. Leña es una de las nuevas canciones de Evaristo.

Sábado desde las 20 horas Lugar: Quarter General Luque, Inca. Precio: 25/30 euros.

Música americana desde la zona de Oklahoma y Texas

Los sonidos country, rock y folk propios de la zona de Oklahoma y Texas inundarán este sábado el Teatre Principal de Santanyí con motivo de la presentación de Red Dirt, primer disco de la nueva aventura sonora de Pere J. Cabot y Gaspar Noguera, juntos en una historia que lleva por nombre The Deaf Buffalos. Estos dos músicos, que coincidieron en la última etapa de The Black Beards, manejan la guitarra, voz y armónica en un formato crudo y desnudo.

Sábado a las 20.00 horas Lugar: Teatre Principal de Santanyí. Precio: gratuito.

Jaume ‘Trotsky’, más de cuarenta años a las baquetas

El veterano batería mallorquín Jaume Crespí ‘Trotsky’ presenta su último trabajo discográfico, Nine, esta vez alejado del jazz pero enfocado en un género, el blues rock clásico, con el que ya había flirteado en el pasado tocando en bandas como The Blues Devils y Big Yuyu y que es parte importante de sus comienzos y crecimiento como músico en una carrera que abarca más de 40 años como profesional en multitud de formaciones.

Para este concierto que tendrá lugar en Palma, en el Teatre Mar i Terra, se ha rodeado de un elenco de músicos bien conocidos de la escena mallorquina como son Jordi Álvarez (Big Yuyu) a la guitarra y voz, y también responsable de la grabación y producción del álbum; Juan Amaro (Big Yuyu) al bajo; Octavio Cortés en el piano y voces; Emili Gené en el teclado y voces; Fama Femenia y Pere Sunyé (Fame and the Flames), también en las voces; Agustí Serra, guitarra; Pep Lluís García, percusiones; Toni Soler Rissos, voz; y The Walkingstickman a la armónica.

Natural de Inca, Jaume ‘Trotsky’ se formó como músico de jazz en el Aula de Música Moderna de Barcelona. Participó en el desaparecido Festival de Jazz de Palma con el Open Jazz Trio y formó parte en los años 80 del grupo La Isla, junto a Alberto Vizcaíno, en el que entró sustituyendo al también batería Kiko Porcel. En 1988, con La Isla, ganaría la sexta edición del Concurs Pop Rock del ayuntamiento de Palma, aunque no estuvo en la grabación del único disco que dejó para la historia esta banda, Del poder de la luna ni se sabe. No sería la del 88 su única victoria en el Concurs, puesto que volvió a ganarlo con la Daniel y la Quartet de Baño Band. También fue finalista en este mismo concurso con La Puerta del Ruido.

Durante dos años ‘Trotsky’ también militó en la Jay Kay Band liderada por el cantante, guitarrista y compositor estadounidense Jay Kaye, fallecido en 2015. A lo largo de su carrera ha colaborado con otras formaciones como Reggae Lex y Mojo 2, Concha Buika, Daniel Higiénico, Richard Vinton y Jaime Anglada.