Para muchos es el mejor violinista del mundo. Lo sea o no, lo cierto es que ver y escuchar al músico libanés de origen armenio Ara Malikian es, desde el primer acorde, una experiencia única e inolvidable.

De lo clásico al jazz y el rock

Los dos primeros conciertos de este 2023 los da Ara Malikian en Mallorca, tierra en la que cuenta con muchos seguidores. Será un baño de sonidos, saltos, cambios de ritmo y viajes desde lo más clásico hasta el jazz o el rock.

“Ahora yo noto que llego al público, pero no siempre fue así. Cuando vivía en el mundo de la música clásica, las cosas eran diferentes. Me enseñaron que lo que piensa el público no importa tanto, que lo que cuenta es lo que opinan los dos o tres puristas, los críticos, los promotores, los managers... Y que hay que tocar para ellos. Pero rápidamente me di cuenta de que es tu público lo importante. Es de quien vives. Fue una revelación. A partir de ahí, todo cambió. Comencé a tocar para divertirme y emocionar al público”, ha afirmado.