Peguera, al ritmo de The Flirtations

El northern soul, la escena musical surgida en los años 70 en el norte del Reino Unido basada en las caras B y las rarezas del soul americano de la época, se acomoda este fin de semana en Calvià, con La Concha Soul Hotel y el Beverly Playa Nightclub como sedes de un encuentro .que ofrecerá multitud de actividades: música en directo y sesiones de DJs internacionales e internacionales. De la programación destacar algunos nombres, como los de The Flirtations, con la formación original de los 60, y The Signatures, la banda por excelencia del northern soul en el Reino Unido.

El término “Northern Soul” fue acuñado por Dave Godin, dueño del sello Soul City Records, para distinguir el estilo de soul que los británicos del norte demandaban. Los fans de este género pasaban horas buscando singles y rarezas dentro de las colecciones de discos (algo que hoy día sigue pasando). Uno de los discos más buscados del mundo es el 7” en vinilo de Frank Wilson “Do I Love You (Indeed I Do)”, con solo 2 copias actualmente y valorado en 2009 en 29.600 €. Este disco cayó en manos del fundador del legandario Wigan Casino, Russ Winstanley, quién pinchó esta canción regularmente y se convirtió en una de las canciones más populares de la escena “Northern Soul”.

Situándonos en la actualidad, la escena se mantiene viva con eventos regulares a lo largo de Reino Unido (principalmente) y Europa, con “soulies” de la época original inspirando nuevas generaciones. El ritmo, tempo, sentimiento y “alma” de esta música es atemporal y consigue crear una comunión que resuena en cada uno, independientemente de la edad o procedencia.

The Signatures, la banda por excelencia en Reino Unido de Northern Soul, vuelven a Mallorca para actuar y co-organizar junto a La Concha Soul este Northern Soul Weekender. Formado por 10 miembros, The Signatures actuarán junto a uno de los mejores jóvenes cantantes de la escena, Stefan Taylor.

Para esta ocasión, actuarán junto a The Flirtations, con la formación femenina original de los 60s, conocidas por sus clásicos como “Nothing But A Heartache”. The Flirtations han trabajado y colaborado con multitud de artistas del sello Motown y del soul durante los años, incluyendo al legendario Stevie Wonder, ¡y son de los pocos grupos que continúan actuando 60 años después!

Este fin de semana también tendremos el placer de contra con otra artista original y favorita del Wigan Casino, Lorraine Silver, “Lost Summer Love” es uno de sus temas más conocidas, y además contaremos con el fundador del mítico Wigan Casino, la “meca” del Northern Soul, Russ Winstanley.