'El Drogas', un obrero del rock, en la barricada y más allá

Enrique Villarreal, ‘El Drogas’, no deja de reinventarse con cada proyecto. La pandemia disparó su talento creativo y el músico navarro decidió entregarse a la escritura y la composición. Fruto de ese trabajo fue la publicación del libro de poemas 189 escritos con una mano enferma y el disco El largo sueño de la polilla. Con los festivales funcionando al 100 por 100, el que fuera líder de Barricada llega este sábado a la isla, para interpretar nuevas canciones y también los éxitos que le encumbraron al frente de la recordada banda de rock, todavía de luto tras la desaparición de Boni.

«Siempre he tenido la muerte presente en todo lo que he hecho. En los 80 entendíamos que cada noche era la última y había que vivirla a saco. Esa llamada en la escritura al momento final siempre me ha llamado la atención. Además, con la pandemia me tocó de forma cercana con el fallecimiento de mi madre y de Boni», confesaba recientemente El Drogas en una entrevista a El Periódico de Aragón.

El Drogas no estará solo en Son Servera, cuya actuación se enmarca en la segunda edición del festival Sonser Rock. Le acompañarán los grupos locales Súcubo, Nolo, Malfet y Dinamo. Habrá servicio de barra y de comida, y aparcamiento gratuito.