Los fans de Dire Straits se reencuentran con el mítico 'Alchemy'

Los seguidores de Dire Straits tienen un cita este sábado en el Trui Teatre, donde el grupo Alchemy Project propone un viaje, con exquisita fidelidad de sonido, instrumentación y escenografía, hasta el que está considerado uno de los directos mayúsculos de la historia del rock, el Alchemy, grabado en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983.

El Alchemy fue el primer álbum en vivo oficial de los británicos Dire Straits e incluye buena parte de sus grandes éxitos, como Sultans of Swing, Romeo and Juliet o Tunnel of Love. Los integrantes de Alchemy Project no son unos cualquiera. El músico que encarna a Mark Knopler, Roberto Sánchez, cuenta con el respaldo del bajista original y cofundador de la banda, John Illsley, quien le eligió personalmente en 2019 para abrir con sus temas propios los 12 conciertos que ofreció por España aquel año.

Completan la formación de los Alchemy Project el saxofonista y percusionista Antonio Márquez, el guitarrista y corista David Carmona, el bajista José ‘Enzeos’, el batería Rafa Rabal, el teclista, trompetista y corista José Guerrero y el también teclista Julián Carrasco.