La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Fla.co.men, un homenaje al sonido desnudo

La temporada del Teatre Principal se detiene en uno de los grandes momentos del presente curso, la actuación de Israel Galván, bailaor y coreógrafo, grande del flamenco. Premio Nacional de Danza en 2005, ha redimensionado el baile flamenco a otro nivel con sus investigaciones y sus complicados pasos, logrando un lenguaje expresivo propio que ha conquistado a otros ilustres como Enrique Morente, que lo requirió para sus conciertos; Vicente Amigo, en los inicios de su carrera, allá por la década de los 90; bailarines como Akram y Sol Pico; y otros músicos como Sylvie Courvoisier, Pat Metheny o Lagartija Nick.

Israel Galván (Sevilla, 1973) llega a Palma convertido en el indiscutible embajador de la danza española viva, tras conquistar los escenarios y las plateas de los festivales y teatros más exigentes del mundo, y lo hace con Fla.co.men. Un espectáculo que permitirá deleitarse con su arte en estado puro, marcado por un espíritu de vanguardia. Un homenaje al sonido desnudo, con el cuerpo convertido en un instrumento más, en constante mutación. Un montaje con música en directo, la que interpretarán David Lagos, Tomás de Perrate, Eloisa Cantón, Caracafé y Proyecto Lorca (Juan Jiménez Alba y Antonio Moreno), banda que se alimenta de percusiones, viento, metales y cuerda.

"Todos sabemos que Israel Galván es una máquina y aquí suena en toda su pureza. ¡Sólo la música! En fin, esa es una de las características del baile flamenco y del baile de Israel Galván en particular. El cuerpo es un instrumento. No sólo de percusiones, también de viento, metales, cuerda, pues sí, el cuerpo habla. Cuando se tuerce ante el violín de Elo Cantón las notas son más de madera. Quieto frente a David Lagos o Tomás de Perrate, es más cuerpo, redundante. Caracafé es casi su gemelo, unas veces diestro y otras siniestro. Y más flamenco cuando remacha las percusiones y los metales de Proyecto Lorca", señalan los responsables de este brillante espectáculo.

Concebido como un montaje en constante cambio, Fla.co.men se plantea como un recorrido por la creación de Galván a partir de la música de sus trabajo, como si de una película de cine se tratara, en la que cada fragmento forma parte de un todo indisoluble.

Danza

Fecha: Sábado 8 de diciembre, a las 20 horas

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Carrer de la Riera, 2, Palma.

Precio: entre 8 a 25 euros

'Smoking Room', una asfixiante oficina

L a adaptación teatral de Smoking Room, película con la que el director Roger Gual se dio a conocer y con la que ganó varios premios, entre ellos dos galardones de la Unión de Actores y Actrices, se instala en el Auditorium. Es el propio Gual quien dirige un montaje que protagonizan Carlos Chamarro, Secun De la Rosa, Pepe Ocio, Canco Rodríguez, Nico Romero y Felipe Gª Vélez, y que es bastante fiel y respetuoso con la película pero tiene su propia personalidad y mantiene el espíritu que la convirtió en uno de los filmes de culto del cine español de los últimos años.

Ambientada en el año 2017, la obra presenta a una sucursal española de una empresa americana que se ve obligada a poner en vigencia la prohibición de fumar dentro de sus oficinas. Ahora, aquellos empleados que quieran fumar en horario laboral, deberán hacerlo en la calle. Uno de los trabajadores de esta pequeña oficina compuesta principalmente por hombres emprende una recolecta de firmas contra una medida que considera injusta y fuera de lugar.

La intención de Ramírez (Nico Romero) es que una sala desocupada se utilice como sala de fumar. En un principio todos están de acuerdo en esta smoking room pero "poco a poco", especifica el director, "todos van encontrando excusas para que su nombre no aparezca en la lista". Lo cierto es que la mayoría de excusas para no firmar esconden otros motivos. Y es que la obra de teatro muestra, en diferentes planos, la batalla de cada uno con sus propios problemas.

Teatro

Fecha: 8 de diciembre, a las 21.30.h

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: 28 euros.

Víctor Uris, entre el blues, el jazz y el swing

Nuestro armónica más brillante brinda un concierto basado en música afroamericana de músicos y grupos como Taj Majal, Lou Donaldson, Little Walter, Louis Armstrong, Jimmy Red, John Hurt, Mississippi o Brownie McGee. Un recital que se mueve entre el blues, el jazz y el swing, con Pedro Riestra (guitarra) y Hugo Sócrate (percusión, guitarra y voz) arropando a Víctor Uris.



Música

Fecha: 7 de diciembre, a las 21 h.

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló.

Precio: gratuito.

Concert de Nadal, la simfònica da primero

La Orquestra Simfònica de Balears da el primero de los grandes conciertos que durante las próximas semanas se sucederán en distintos puntos de la geografía mallorquina. Christmas Festival, Passejada nadalenca, For the beauty of the earth, Amigos para siempre y Silent Night, entre otras muchas, son algunas de las canciones que se podrán escuchar en este concierto de Navidad por excelencia que ofrece la Fundació Orquestra Simfònica. La 'Ciutat de Palma', acompañada por músicos de la Petita Simfònica, también estará arropada por el Cor Infantil del Principal, la Coral Infantil Onzequinze de Joventuts Musical de Palma, el Cor Juvenil del Patronat Municipal de Música d'Eivissa y la Escolania vermells de la Seu.

Música

Fecha: 13 de diciembre, a las 20 h.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: 18 € en platea; 15 en el anfiteatro.

'La vie en rose', una historiade amor, avaricia y destrucción

La compañía Mar Gómez pone en escena desde este viernes al próximo domingo La vie en Rose, una historia de amor, avaricia y destrucción. "Un film escénico, una batalla entre dos personajes que transforman lo que podría ser una bella historia de amor en una guerra sin tregua para aniquilarse entre ellos", señalan sus responsables, Mar Gómez y Xavier Martínez. Con humor y una mirada cinematográfica, esta obra conjuga el teatro gestual, la danza y el clown para descubrir al espectador la sorprendente historia de una pareja que, después de llegar a la cúspide del éxito, desciende hasta el más clamoroso de los fracasos. Un accidentado viaje de la mano de la avaricia, un veneno que los corromperá progresivamente y que los conducirá hasta los extremos más insospechados. Concebido como un espectáculo de calle, pone el acento en muchas de las particularidades que esto comporta, como la invasión del espacio público, un ritmo intenso o la interacción con el público.

Danza teatro

Fecha: del 7 al 9 de diciembre.

Lugar: Teatre del Mar.

Duración: 60 minutos.

Los Diablos, la fiesta de los 70 al ritmo de 'un rayo de sol'

El Trui Teatre viaja al pasado con Los Diablos y su Fiesta de los 70, que se moverá al ritmo de temas inolvidables como Un rayo de sol, Fin de semana, Manda Christmas, Oh, Oh, July, Niña de papá, Acalorado, Un gramo de felicidad, Que suene ya la banda y El mundo las vueltas que da. En 2013 se lanzó a las plataformas digitales La fiesta de los 70, con la que el grupo se reencontró con el éxito. Así, su compañía discográfica decidió lanzarlo en formato físico. Los Diablos siguen al frente con sus actuaciones y sus giras invernales. Son muchas personas que han integrado el grupo durante todos estos años. Siempre con Agustín al frente, como cantante y líder, durante más de 30 años acompañado por Amado Jaen, guitarra bajo del grupo y autor de casi todas las canciones del conjunto, junto a Daniel Vangarde.

Música

Fecha: sábado 8 de diciembre, a las 20 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Camí de Son Rapinya.

Donallop, punto y final a la gira de 'misteris de sa vida tour'

El dúo formado por Joana Pol y Pere Bestard despiden el año con el último de los conciertos de su aclamada gira Misteris de sa vida. En formato trío, con la incorporación del batería Josep Servera, repasarán su cancionero, que en los próximos meses se verá extendido, ya que han anunciado nuevo disco para 2019. Durante estos casi dos años han sumado cerca de sesenta conciertos, pasando por programaciones como el festival Acústica de Figueres, los conciertos del Primavera als Bars del Primavera Sound o, el pasado julio, en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona abriendo la noche para dar paso a los australianos Angus & Julia Stone.

Música

Fecha: viernes 7 de diciembre, a las 20.30 horas.

Lugar: Teatre Municipal

Mar i Terra. Palma. Sant Magí.