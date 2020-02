El aeropuerto refuerza su plantilla de cara a empezar la temporada alta en la isla

Air Europa y Grounforce seleccionan ingenieros técnicos aeronáuticos y 30 agentes de rampa para el Aeropuerto ( en éstos últimos, valorable certificado de discapacidad igual o superior al 33%).

Animadores, montadores de toldos, jefe de administración, animador babyclub, chef y personal de cocina para Reino Unido, administrativos para Dpto. Fiscal, así hasta completar las 152 vacantes para cubrir las ofertas de empleo en Palma de Mallorca disponibles a día de hoy.







TEIS CONSULTORES

Desarrollamos proyectos de consultoría y asesoría tecnológica y estratégica para su empresa.

TEIS CONSULTORES selecciona:

JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN/ CONTABILIDAD para Palma de Mallorca

Publicado: 12/02/2020

– Jornada completa.

En dependencia de la dirección general, se responsabilizará principalmente de llevar a cabo las funciones de contabilidad, fiscales y administrativas de las sociedades del grupo, con el objetivo de ofrecer una visión analítica y crítica de los estados financieros del mismo.

Experiencia mínima de 3 años en las funciones del puesto.

Grado en ADE o CC. Económicas

Alto grado de conocimientos de PGC (Plan General Contable).

Conocimientos Fiscales.

Ofimática, Paquete Office: Excel Alto

Software ERP-A3 Contabilidad. Muy alto.

Inglés. Nivel intermedio (valorable)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN/ CONTABILIDAD en Palma de Mallorca







AIR EUROPA

Primera línea aérea española privada en operar vuelos regulares. Miembro de la alianza SkyTeam.

AIR EUROPA selecciona:

Powerplant Engineer para Palma de Mallorca

Publicado: 10/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Air Europa incorpora en su Dirección de Mantenimiento un/a Powerplant Engineer.

La persona seleccionada se responsabilizará principalmente de:

– Análisis de SB's y AD's para la incorporación de modificaciones.

– Gestión y planificación del programa de mantenimiento de motores

– Gestión de documentación técnica.

– Comunicaciones con OEMs y MROs.

– Soporte técnico a otras áreas.

– Representación técnica de la compañía.

– Titulación Ingeniería Técnica Aeronáutica.

– Experiencia mínima de 2 años en CAMO o en fabricantes de motor.

– Nivel alto de Inglés.

– Nivel alto de paquete Office.

– Conocimiento elevado de Normativas Aeronáuticas.

– Formación específica en motores.

– Conocimientos de Gestión de costes y contabilidad.

– Habilidades de negociación y trabajo en equipo.

– Conocimientos sobre calidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Powerplant Engineer en Palma de Mallorca







GROUNDFORCE

Empresa de servicios de Handling, cargo y gestión de GSE en 17 aeropuertos de España y Marruecos.

GROUNDFORCE selecciona:

Agentes de Rampa – Aeropuerto de Palma de Mallorca

Publicado: 11/02/2020

– 30 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

Groundforce, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, selecciona Agentes de Rampa para el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Los participantes en el proceso de selección deberán tener disponibilidad para empezar el próximo 24/02/2020.

Como Agentes de Rampa realizarán, entre otras, las siguientes funciones:

– Clasificación, carga y descarga de las mercancías y equipajes.

– Manejo de equipos y vehículos (cintas portaequipajes, escaleras, plataformas, etc).

– Colocación y retirada de calzos.

– Disponer de carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará Carnet D.

– Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos.

– Interés en trabajar a jornada parcial variable de entre 20 – 25 horas semanales (aproximadamente).

– Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos mañana-tarde-noche.

– Muy valorable disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agentes de Rampa – Aeropuerto de Palma de Mallorca





MEVOYALEXTRANJERO.COM

Agencia de reclutamiento para diversos países.

mevoyalextranjero.com selecciona:

Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra para Palma de Mallorca

Publicado: 13/02/2020

– 80 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

– Salario 20.000€ -20.000€.

Buscamos monitores de apoyo -Support Workers- para trabajar con niños y jóvenes con necesidades educativas especiales para nuestros centros ubicados en Meldreth, en el condado inglés de Cambridgeshire

Requisitos

Cualquier calificación adecuada para la atención social; no llamaremos a aquellos candidatos que no cumplan con este requisito.

Inglés alto y fluido hablado y escrito. Un B2 es el mínimo requerido, aunque no pedimos certificado. Pero sí se hará una preentrevista por Skype.

La experiencia en el sector es muy valorable pero no es necesaria siempre y cuando el candidato cumpla el requisito número

La buena comunicación y capacidad de escucha;

Habilidades de trabajo en equipo;

Capacidad para relacionarse bien con jóvenes y adultos

Ser ciudadano de la Unión Europea

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra en Palma de Mallorca

Chefs y personal de cocina-REINO UNIDO para Palma de Mallorca

Publicado: 13/02/2020

– 20 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Reino Unido demanda un gran número de profesionales de la cocina. Chefs, sous chefs y ayudantes.

Condiciones del puesto:

Salario que ronda entre los 19.000 y 22.000 libras anuales. Algunos hoteles pueden ofrecer un sueldo superior a aquellos candidatos con años de experiencia.

Jornada completa

Todos los hoteles facilitan alojamiento a un precio asequible y descontado de la nómina

Requisitos

El candidato debe tener mínimo un nivel inglés hablado de B1. Se hará preentrevista por Skype.

Experiencia y/o formación en el sector es valorable.

Ser ciudadano de la Unión Europea y tener el pasaporte vigente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chefs y personal de cocina-REINO UNIDO en Palma de Mallorca



ACTTIV LEISURE PROJECTS

En Acttiv ofrecemos servicios de animación turística en España. Somos un equipo de personas que unen y desarrollan su talento con el objetivo de crear y

Acttiv Leisure Projects selecciona:

Animador babyclub para Mallorca para Palma de Mallorca

Publicado: 11/02/2020

– Contrato fijo discontinuo.

– Jornada completa.

Como animador/a babyclub serás responsable de los huéspedes más importantes de un hotel, ¡los más pequeños! te encargarás del cuidado tanto de niños de 0 a 3 años, como de 3 a 9 años. Organizarás las actividades con ellos, y te encargarás de llevarlas a cabo, siempre con una sonrisa. Además, deberás encargarte de la comunicación con los padres, generando vínculos con ellos y garantizando la mayor tranquilidad mientras estas a cargo de los peques.

Para esta posición, deberás contar con formación específica en educación infantil, ya sea el Grado Superior en Educación Infantil o el Grado en Magisterio Infantil. Además, será valorable experiencia previa trabajando con niños, y conocimiento de idiomas, como inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Animador babyclub para Mallorca en Palma de Mallorca



AQUASERVICE selecciona:

COMERCIAL – PALMA para Palma de Mallorca

Publicado: 13/02/2020

– 2 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL – PALMA en Palma de Mallorca

BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO selecciona:

AUX. ADMINISTRATIVO/A PARA D. FISCAL para Palma de Mallorca

Publicado: 13/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUX. ADMINISTRATIVO/A PARA D. FISCAL en Palma de Mallorca

TALENT MANAGEMENT SPECIALIST para Palma de Mallorca

Publicado: 13/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TALENT MANAGEMENT SPECIALIST en Palma de Mallorca



Náutica Mallorca selecciona:

Mecanico Naval, Oficial 1ª para Palma de Mallorca

Publicado: 12/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecanico Naval, Oficial 1ª en Palma de Mallorca



OASIS PROTECCIÓN SOLAR selecciona:

MONTADOR DE TOLDOS para Palma de Mallorca

Publicado: 06/02/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MONTADOR DE TOLDOS en Palma de Mallorca



ANIMACIONES AEIOU selecciona:

ANIMADORES, EDUCADORES, MONITORES INFANTILES EN MALLORCA para Palma de Mallorca

Publicado: 10/02/2020

– 3 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Salario 30€ -35€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ANIMADORES, EDUCADORES, MONITORES INFANTILES EN MALLORCA en Palma de Mallorca



PROA GRUP selecciona:

SUMMER SEASON 2020 PALMA para Palma de Mallorca

Publicado: 10/02/2020

– 4 vacantes.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SUMMER SEASON 2020 PALMA en Palma de Mallorca

Ofertas de empleo en Palma de Mallorca.