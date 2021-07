La España del Mundial del 94, con Luis Enrique: "Críticas, grupo unido y jugadores que mueren por su entrenador"

Luis Enrique se encontrará este martes con Italia en la semana en la que se cumplen 27 años de aquel codazo de Tassotti que rompió la nariz del asturiano y la candidatura de España al Mundial de 1994. El gijonés lidera ahora a la selección desde el banquillo, convertido en el entrenador que busca desactivar al combinado transalpino para colarse en la final de la Eurocopa. “Esta España tiene mucho de aquella: recibió críticas desde el principio por haber citado a pocos jugadores del Madrid, ha ido de menos a más en el torneo y, sobre todo, cuenta con unos futbolistas que mueren por su entrenador”, subrayan a LA NUEVA ESPAÑA Clemente, Abelardo, Juanele y Salinas, testigos y compañeros de Lucho en aquella tarde maldita en el estadio Foxboro de Massachusetts. La semifinal ante los italianos la ven “muy igualada”.

“Críticas a España hubo siempre. A Aragonés lo querían matar por no llevar a Raúl y cuando ganó la Eurocopa todo el mundo le amaba. A Vicente (Del Bosque) le querían cortar la cabeza al poco de ganar al Mundial. Esto funciona así. La pregunta es: ¿queremos un entrenador con ideas propias? Pues ahí tienes a Luis Enrique. Es lo que se necesita”, resume Javier Clemente, seleccionador de España en el Mundial del 94. “Los futbolistas están yendo a morir con él, que es lo mismo que me sucedió a mí. No digo que aquella fuera la mejor selección, pero sí digo que era un equipo auténtico y muy temido”, subraya.

“Es que veo muchos paralelismos entre la selección de ahora y la de entonces. A Javi (Clemente) le estuvieron dando desde el principio y respondió con personalidad. Nos llovieron críticas, iniciamos el torneo con dudas, pero cada vez estuvimos mejor”, explica Julio Salinas, quien admite sentirse identificado con Morata. “A mí todavía me recuerdan aquella ocasión ante Pagliuca, pero es que a Morata le están dando cera desde el primer partido de la Eurocopa, que es lo sorprendente. Como delantero, delantero, es sin duda el mejor de España y está haciendo un torneo magnífico”, subraya. El exrojiblanco rompe también una lanza a favor de Busquets, “al que querían jubilar” y, por supuesto, aplaude a Luis Enrique. “A mayor adversidad, más épica y esta selección llega pletórica contra Italia por el carácter y el liderazgo que le ha imprimido Luis Enrique. Ya ha lidiado con estrellas como Messi y va siempre con la verdad por delante. Eso el futbolista lo agradece”, sentencia.

“La gestión que está haciendo Luis Enrique de todo lo que sucede tanto dentro como fuera del campo está siendo espectacular. Está haciendo un grandísimo Europeo”, apunta Abelardo, el hombre que llegó a perder “5 kilos por el calor y la humedad” en el debut en Dallas del Mundial del 94. “A España la veo fenomenal como también la vi en el primer partido, ante Suecia. Es un equipo protagonista con balón y muy bien organizado sin él. No es fácil estar ahí, ¡eh!. Mire las selecciones que se han ido quedando fuera. Eso sí, hubiera preferido que en semifinales nos hubiera tocado Bélgica, porque su juego nos vendría mejor. Estará complicado, pero va a ser un partido bonito”, asegura.

“El partido ante Italia es un cara o cruz porque las dos selecciones llegan muy bien, pero veo a España ir a más”, comenta Juanele. El “Pichón de Roces” dice disfrutar viendo a Luis Enrique “ser como es él siempre”. “En el fútbol siempre pasó esto de que un día eres el blanco de las críticas y al siguiente, el mejor. Le pasó a Unai Simón y a Morata, ya verá. Va a marcar el gol del triunfo en la final”, señala confiado. “España está con confianza, hay buenos jugadores y la clave va a estar en crear superioridades a los rivales por las bandas”, resume.

“Y de haber VAR, aquello de Tassotti hubiera sido penalti y expulsión y hubiéramos jugado la final del Mundial contra Brasil”, coinciden los cuatro protagonistas, conscientes de que antes de eso “habríamos eliminado a Bulgaria. Éramos mejores”. La revancha ante los italianos está en manos de Luis Enrique. Sus excompañeros, como los jugadores de la selección, van “a muerte” con Lucho para ganar en Wembley.