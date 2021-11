La recuperació econòmica és un dels principals objetius de l’Ajuntament de Santanyí. Per aconseguir-ho ha dut a terme obres de millora d’infraestructures, ha donat suport a empreses i negocis del municipi i ha ampliat les ajudes destinades a Serveis Socials. En total, el consistori va desbloquejar 8,7 milions d’euros del romanent de tresoreria per destinar a inversions. D’aquest total, 6,5 milions es destinaran a obres de recondicionament de vies urbanes, embelliments de carrers, reparació de paviment, adequació de zones verdes, reparació i instal·lació d’enllumenat públic, i d’altres inversions a espais públics de tots els nuclis de població del municipi.

Entre els projectes de reforma d’infraestructures més recents trobam les obres d’embelliment de Calonge, al carrer Sol de Santanyí juntament amb la remodelació i l’adaptació dels Carrers Ariel i Bulevard de Cala d’Or. Per a l’embelliment dels carrers de l’entorn de l’església de Calonge s’han invertit 210.000 euros. L’obra ha donat prioritat als espais per als vianants, així com s’ha millorat la il·luminació, s’han sembrat més arbres, i s’ha adequat tota la zona per a facilitar la mobilitat. Respecte a les obres de millora de dos dels carrers principals del nucli costaner del municipi de Santanyí s’han destinat gairebé 700.000 euros per a la renovació completa dels paviments.

Suport a empreses i ciutadans

Les ajudes al teixit productiu són altres de les mesures que ha dut a terme el consistori per revitalitzar l’economia. Durant 2020 va destinar 1,1 milions d’euros i la previsió és donar la mateixa quantitat per al 2022. Per tal de reduir les dificultats dels ciutadans durant la pandèmia, el departament de Serveis Socials va atorgar 135.000 euros en ajudes durant 2020 amb la tramitació d’un miler d’expedients. La batlessa de Santanyí, Maria Pons, afirma que el Consistori ha creat un ampli ventall de subvencions i ajudes «perquè és la nostra prioritat. L’àrea de Serveis Socials és fonamental. Les obres formen part de la voluntat d’oferir el màxim i el millor als ciutadans dels tretze nuclis de població».