Després d’un 2020 sense poder celebrar la gran fira de Mallorca per la pandèmia, el passat 16 de novembre l’Ajuntament d’Inca va otorgar els premis de la fira d’Inca al Casal de Cultura de la capital del Raiguer.

Aquest guardó s’entrega anualment en el marc del Dijous Bo per tal de reconèixer aquelles persones, entitats o institucions que han realitzat una activitat en benefici de la societat inquera o que hagi destacat per la seva aportació al progrés de la ciutat.

Els guanyadors d’aquest any són Francesc Mulet Ferriol, Lluís Maicas Socias i el personal dels centres sanitaris d’Inca.

La Comissió Municipal de Cultura ha concedit el guardó a Mulet Ferriol per la seva trajectòria professional, la difusió de la cultura amb continguts audiovisuals i la contribució en la divulgació del coneixement . L’inquer va rebre el premi a la millor pel·lícula al Festival de Cinema de Màlaga amb El ventre del mar, un film dramàtic produit per Mulet Ferriol i dirigit per Gustí Villaronga.

El guanyador Maicas Socias ha mantingut al llarg dels anys una actitud en defensa de la llengua. L’inquer és poeta, novel·lista, articulista i artista plàstic amb més de vuitanta obres publicades.

A més, va ser elegit diputat a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, i també ha estat vicepresident de la Comissió de la cultura i d’afers europeus. Ha rebut el premi Dijous Bo 2021 per la seva tasca duita a terme en el món de l’art i la creació literària.

Agraïment als sanitaris d’inca

Finalment, per l’esforç del personal dels centres de salut del municipi i l’Hospital d’Inca, se’ls hi ha concedit el guardó com agraïment de tota la feina duta a terme els darrers mesos, per tal d’ajudar a aconseguir el benestar col·lectiu. Per tant, aquest grup de sanitaris representa la lluita contra la pandèmia.

Aquests guardons són un reflex de la societat inquera i un reconeixement a la tasca feta a favor del desenvolupament d’aquesta ciutat.