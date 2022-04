Què és l'energia, com es produeix i com arriba fins a ca nostra? Per a acostar el món energètic als més joves, la Fundación Endesa i el seu projecte Endesa Educa obren les portes de les instal·lacions d'energia renovable d'Endesa a les Illes Balears, de la divisió Enel Green Power España, per a visites gratuïtes a grups d'escolars. Els alumnes podran conèixer de prop el procés de generació de l'energia, el funcionament de les centrals, les seves principals mesures de seguretat i la indispensable labor dels professionals que treballen en elles dia a dia. Tot això a través d'activitats educatives dinàmiques i divertides.

Aquesta iniciativa, que a les Illes Balears comença enguany, és gratuïta i té una durada aproximada d'una hora i mitja, està dirigida a estudiants d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitats de tot el país, i afavoreix el desenvolupament de les seves competències comunicatives, matemàtiques, científiques i tecnològiques. El projecte Endesa Educa, que va néixer fa gairebé 30 anys amb la finalitat de difondre coneixements sobre l'energia i la sostenibilitat, mostrant com funciona el món energètic i l’ús eficient i racional, beneficia cada any a més de 45.000 nins i joves d’arreu d’Espanya. Per les centrals d'Endesa han passat ja més de 62.000 alumnes de 1.200 centres docents, i en total s'han fet 2.400 activitats en instal·lacions de diferents províncies espanyoles. Tan sols des de novembre de 2021, 361 alumnes i 18 professors han participat en aquesta iniciativa. Endesa Educa posa a la disposició dels centres educatius un total de 105 centrals visitables: 23 parcs eòlics, 10 parcs solars i 72 centrals hidràuliques, que podran visitar-se amb reserva prèvia enviant un correu electrònic a endesaeduca@fundacionendesa.org A més d'aquestes visites guiades i activitats en els centres informatius d'Endesa, el projecte ofereix una àmplia col·lecció de recursos educatius en la seva pàgina web i des de fa tres anys compta amb el programa Endesa Educa Digital, una plataforma 100% en línia que permet a docents i alumnes ensenyar i aprendre sobre l'energia des de qualsevol lloc mentre es diverteixen superant reptes energètics per a arribar a la missió final: salvar el món. Fundación Endesa La Fundació Endesa, presidida per Juan Sánchez-Calero, té com a objectiu principal contribuir al foment del talent, el desenvolupament social a través de projectes educatius, de formació per a l'ocupació, de biodiversitat, de cultura i de voluntariat. Els projectes de la Fundació promouen la posada en valor i conservació del nostre passat a través del patrimoni històric comú i impulsen el present i el futur de la nostra societat a través de la innovació i la col·laboració estreta amb altres entitats del tercer sector. Amb més de 20 anys d'experiència, la Fundació Endesa ajuda a il·luminar el talent dels col·lectius més vulnerables i la sensibilitat cap a les seves demandes per a així avançar cap a una societat amb més oportunitats per a tots.