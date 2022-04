Endesa, i més concretament, e-distribución, filial d’infraestructures i xarxes d’Endesa, juntament amb Asinem, l’Associació d’Empresaris Instal·ladors de Balears, han col·laborat en la realització de dues sessions informatives dirigides als associats d’Asinem per a presentar les funcionalitats i els diversos canals de comunicació amb els sol·licitants de connexions a la xarxa.

En aquestes sessions, en les que han participat prop de 80 empreses associades, es fa una introducció en la gestió i les noves funcionalitats de la pàgina web d’e-distribución, aprofundint en els aspectes de la tramitació de nous subministrament, així com en la gestió de la documentació necessària per a les tramitacions i les noves funcionalitats de la pàgina web pública i privada.

Dins d'aquesta iniciativa també s’ha posat en funcionament la comunicació amb els sol·licitants del moment en què es registra la petició de llicències als Ajuntaments i del moment en què ja es tenen tots els permisos per a dur a terme l’obra.

D'altra banda, sempre estan a la disposició dels clients els diferents canals d'atenció i en particular la pàgina web https://www.edistribucion.com/es/red-electrica.html i la Bústia de Connexions, conexiones.edistribucion@enel.com, en la qual s’atenen les consultes dels clients. D’aquesta manera, e-distribución vol acompanyar el client d’un nou subministrament durant tot el procés de sol·licitud per tal que estigui informat i assessorat amb tota la tramitació i la seva execució.

La Companyia posa a disposició dels seus clients a les Illes Balears, a través de l'àrea privada de la pàgina web www.edistribucion.com, noves funcionalitats relatives a la gestió de connexions a la xarxa de distribució elèctrica. S’han de destacar, entre d’altres funcionalitats, “Smart Tracking”, “Smart Pay” que permet fer la sol·licitud de noves connexions a la xarxa, rebre una primera oferta amb el pressupost per a dur a terme la sol·licitud, i la possibilitat de poder fer un seguiment de l’evolució de les sol·licituds, així com també, facilitar el pagament digital amb targeta de crèdit.

A partir d’ara es poden fer les sol·licituds de noves connexions de la xarxa de distribució, a la pàgina web https://www.edistribucion.com a través de formularis on-line per a subministraments, desplaçaments o modificacions d'instal·lacions i d’altres funcionalitats per a productors, que a través de la pàgina web, poden tramitar com a client, representant o associació.

Per la seva part, ASINEM dona assessorament individualitzat a totes les seves empreses associades, amb la resolució de consultes i dubtes referent a la gestió i tramitació dels expedients amb e-distribución. A més, ASINEM i e-distribución, col·laboren conjuntament amb un canal de comunicació directe per a donar solucions als casos excepcionals.