DOP Pla i Llevant: Ara més que mai consumeix vi de Mallorca

­Davant qualsevol crisi surt l'oportunitat de reinventar-se, i el sector vitivinícola mallorquí n'és un bon exemple. La vida a la vinya i al celler no pot aturar, de manera que el sector ha pres consciència col·lectiva i ha unit forces per dur a terme accions de promoció conjunta entre els principals representants del vi mallorquí, la Denominació d'Origen Protegida Pla i Llevant, la DO Binissalem i la IGP Vi de la Terra Mallorca, per evitar la forta caiguda del consum del vi.

Precisament el consumidor local de vi mallorquí ha estat essencial per assegurar la subsistència actual dels cellers. I en aquest sentit, els esforços s'estan enfocant a fomentar el consum local de vins de proximitat, elaborats amb varietats autòctones i amb personalitat pròpia de la terra i del paisatge de l'illa, qualitats que aprecia molt el consumidor local en un vi mallorquí i que precisament els cellers mallorquins fan que sigui així.

Per arribar directament al consumidor, algunes bodegues del Pla i Llevant han posat en marxa un servei de venda online dels seus vins i servei d'entrega a domicili, respectant sempre les mesures sanitàries establertes perquè el consumidor no s'hagi de moure de casa sense que això sigui un impediment per continuar gaudint del vi mallorquí i, de passada, seguir mantenint aquest sector encara actiu.



Gaudeix del vi a casa

En aquest enllaç podreu trobar la llista dels cellers de Pla i Llevant que ofereixen servei:

http://doplaillevant.com/tots-els-cellers-del-pla-i-llevant-amb-servei-de-vi-a-domicili/