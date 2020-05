Endesa manté el seu compromís de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a enguany

Endesa X continua avançant amb el seu pla d'expansió d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics d'accés públic. Malgrat la crisi sanitària sense precedents que està vivint el nostre país, la companyia està realitzant un esforç extra per a mantenir el seu compromís amb la mobilitat elèctrica i amb el seu objectiu d'acabar enguany amb els primers 2.000 punts de recàrrega d'accés públic instal·lats i a la disposició dels usuaris.

Es complirà així la primera fase del Pla de desenvolupament d'infraestructures de recàrrega que la Companyia va anunciar a final del 2018 i que permetrà recórrer tranquil·lament la península en cotxe elèctric. "Malgrat que tots els processos d'instal·lació de carregadors s'han alentit aquestes setmanes a conseqüència de la pandèmia que afecta al país, continuem treballant dur i ens estem adaptant a les circumstàncies per a complir amb el nostre compromís de tenir, a final d'any, un carregador cada 100 quilòmetres en les vies principals. És fonamental mantenir els compromisos d'inversió en aquests moments per a poder contribuir a la recuperació de l'economia espanyola", ha afirmat Josep Trabado, director general d'Endesa X.



Un Pla amb dues fases:

El Pla de desenvolupament d'infraestructures es desenvolupa en dues fases diferenciades:

2019/2020

En aquesta primera etapa el focus està posat a la xarxa de carreteres i a les ciutats amb més de 35.000 habitants. Es tracta de cobrir els 15.000 quilòmetres de vies principals que hi ha arreu de l'Estat i d'oferir una cobertura de recàrrega al 75% de la població. D'aquesta manera els usuaris tindran un punt de recàrrega d'Endesa a una distància no superior als 100 quilòmetres i en les principals àrees urbanes del país.

Els 2.000 punts de recàrrega són de diferents tecnologies:



Recàrrega ultra ràpida (350 kW): Principalment en grans vies de comunicació. Permet carregar el vehicle en 3 minuts per a recórrer 100 quilòmetres.

Recàrrega ràpida (50 kW): Principalment en carreteres, Permet carregar el vehicle en 20 minuts per a recórrer 100 quilòmetres.

Recàrrega semiràpida (22kW). Principalment en zones urbanes. Permet carregar el vehicle en 45 minuts per a recórrer 100 quilòmetres.

2021/2023

L'objectiu és desenvolupar la recàrrega pública en línia amb el creixement que es preveu que tingui la mobilitat elèctrica a Espanya.

Endesa instal·larà més de 6.500 punts de recàrrega d'accés públic (en centres comercials, pàrquings, cadenes hoteleres, àrees de servei, via pública, etc.) per tal d'acompanyar el creixement del mercat del vehicle elèctric. D'aquesta manera es dotarà de major cobertura d'infraestructura les zones urbanes i els principals eixos estratègics de comunicació, incloses les illes.

Des de la posada en marxa del Pla, i gràcies als acords aconseguits fins ara amb els diferents socis, ja estan en marxa, acordats o en fase d'instal·lació, més de 1.500 punts arreu de l'Estat.