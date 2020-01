Endesa fa un simulacre d'emergències a la Subestació Coliseu amb la participació dels Bombers de Palma

Endesa ha duit a terme un simulacre d'incendi a la Subestació SE COLISEU (66/15 kV). Aquest simulacre ha comptat amb la participació del personal de subestacions, dels Bombers de Mallorca i ha estat coordinat amb la Direcció General d'Emergències.

El simulacre s'ha desenvolupat en el supòsit d'un incendi en un transformador de la subestació amb vessament del líquid de l'equip. L'incendi es produeix a causa d'un curtcircuit intern en el transformador.

En el moment de l'incendi no hi ha personal a la subestació. Quan es produeix l'incendi s'activa l'alarma i el Centre de Control rep el senyal d'alarma de la subestació. En aquell moment s'avisa el Cap d'Intervenció i el Cap d'Emergències, els quals mobilitzen l'Equip d'Emergències de la Companyia que es trasllada a la subestació per comprovar l'estat de la instal·lació.

Una vegada confirmat l'incendi en el transformador, des del Centre de Control s'avisa a l'112, que és el que es coordina amb els bombers de Palma. Els bombers de Palma intervenen a la subestació i extingeixen l'incendi.

Endesa realitza simulacres d'emergència de manera periòdica per tal de garantir la correcta implantació dels Plans d'Autoprotecció de les instal·lacions de la Companyia.