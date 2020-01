Llucmajor ofereix un turisme d'experiències a la Fira Internacional de Turisme de Madrid

Llucmajor ha viatjat fins a Madrid, a la Fira Internacional de Turisme FITUR, per donar a conèixer als professionals de sector la gran i diversa oferta que té pels visitants. L'objectiu principal, donades les característiques poble, és subratllar tota la varietat d'experiències que poden gaudir els turistes. El Batle, Eric Jareño, el regidor de Turisme, Ginés Sáez i el regidor d'Esports, Simó Adrover, han participat de l'esdeveniment per donar força a la proposta municipal i per conèixer el treball d'altres destinacions arreu del món. "La nostra força és que podem oferir costa i interior, esports i cultura, gastronomia i patrimoni... i així hem presentat una oferta de fins a 72 experiències de les quals poden gaudir els nostres visitants", ha explicat Sáez.

Els professionals del sector del turisme han pogut apropar-se al estand de les Illes Balears, on Llucmajor ha comptat amb una zona reservada a la promoció del territori. S'han editat tot un seguit de fulletons on es parla de la diversitat de propostes del municipi. Tota aquesta informació també es pot consultar "en línia" a través del web www.visitllucmajor.com. Per part del Consistori s'ha ressaltat la importància de la promoció del municipi per mostrar una visió de la pluralitat i dinamisme de l'oferta destinada al visitant. S'ha fet una especial incidència a la dualitat turisme i esports ja que Llucmajor pot ser una destinació de referència a Mallorca. "Dins les línies de feina de promoció per part de l'Ajuntament hem fet força cap al turisme de qualitat com una aposta per a la revitalització i diferenciació del que podem ofertar", ha comentat Jareño.

Per altra banda, els responsables municipals han aprofitat la vista a la fira per tal de mantenir diverses reunions amb els professionals que treballen al municipi. L'objectiu ha sigut tenir, de primera mà, informació de les previsions que hi ha pel 2020. També s'han visitat diverses empreses que han desenvolupat productes tecnològics adreçats a la promoció del destí. La diversificació també ha estat un dels ítems que han volgut destacar el Batle i el regidor de Turisme durant les seves reunions. "Hem participat de diverses demostracions de productes diferenciats com els "selfie-tours" i millores de màrqueting digital per arribar millor al client final", ha comentat Sáez.