El Govern de les Illes Balears i Endesa presenten el nou contracte d'electricitat amb procedencia certificada 100% 'verda' per als edificis i instal·lacions del Govern

El passat 23 de gener, es va presentat a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors el nou contracte energètic entre el Govern de les Illes Balears i Endesa Energia, empresa adjudicatària de la licitació. L´acte presidit pel vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern, Juan Pedro Yllanes, i pel director general de la comercialitzadora Endesa Energía, Javier Uriarte, ha suposat un nou compromís pel subministrament energètic 100% renovable per als 826 punts de subministrament del Govern.

El contracte entre Endesa i el Govern suposa que el total de la demanda elèctrica dels edificis i instal·lacions de l'Administració, tindrà la certificació de garanties d'origen "Energia Verda" estimada 212 GWh/any. L'acord també inclou la instal·lació i execució de 8 noves plantes solar fotovoltaiques d'autoconsum amb una potència total de 602 kWp: EDAR Ciutadella Sud (200 kWp), Centre de Salut Sant Antoni (100 kWp), Residència Son Güells (90kWp), Residència Can Raspalls (50 kWp), Residència Can Blai (40 kWp), IES Santanyí (35 kWp), CEPA Balanguera i Residència Son Llebre (10+77 kWp), i la substitució de 353 lluminàries convencionals per unes altres de tipus LED en l'IES Arxiduc Lluís Salvador.

El Govern de les Illes Balears segueix amb el ferm compromís amb la sostenibilitat i respecte pel medi ambient del territori. En aquest acord s'han d'afegir les 15 instal·lacions solar fotovoltaica d'autoconsum amb una potència total de 1.053 kWp ja en funcionament.

— Es poden destacar: l'hospital Mateu Orfila (350 kWp), l'Hospital d'Inca (125 kWp), i de Formentera (40 kWp), l'Hospital Verge de la Salut (36 kWp) i el Centre Insular d'Eivissa (12 kWp), el pàrquing de l'Hospital d'Inca (117 kWp), l'Hospital de Can Misses (225 kWp), el Centre de Salut de Vila (50 kWp) i Sant Jordi (45 kWp), i l'EDAR d'Alaró (80 kWp) i la Bassa d'Inca (90 kWp), entre d'altres.

Per la seva part, el Director General de Endesa Energía, Javier Uriarte, ha explicat que la firma d´aquest acord demostra el ferm compromís d'Endesa per seguir liderant la transició ecològica i el fet de estar alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. També, ha senyalat que reforça l'aposta de la Companyia per descarbonitzar el 100% del mix energètic en 2050, amb una fulla de ruta que fixa objectius ambiciosos per als propers anys, a la vegada que continuaran satisfent i millorant les necessitats dels clients.

El Govern i Endesa, mantenen una forta relació comercial des de fa anys i han volgut continuar reforçant vincles amb la firma d'aquest acord, ja que les dues entitats comparteixen l'aposta per la transició ecològica amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic.